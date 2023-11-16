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لحملة البكالوريوس فأعلى

شركة علم تعلن عن وظائف برواتب تنافسية وعدة مزايا

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣١ صباحاً
شركة علم تعلن عن وظائف برواتب تنافسية وعدة مزايا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة علم (شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات) عن طرح وظائف شاغرة في مقرها بالرياض برواتب تنافسية ومزايا متعددة لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والتخصصات التالية:

الوظائف المتاحة:

– مستشار مكتب إدارة المشاريع (PMO Consultant)
– مدرب قيادة (Leadership Coach-Principal)
– أخصائي البنية التحتية لتقنية المعلومات (Presales Principal-IT Infrastructure)
– عالم بيانات (Data Scientist-Computer Vision)
– أخصائي البنية التحتية وعمليات النظام (Principal-Infrastructure & System Operations)
– استشاري إدارة بيانات (Data Governance Principal-Consulting)
– استشاري هندسة البيانات الرئيسية (Principal-Data Architecture(Consulting))

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التخصصات المطلوبة:

– الموارد البشرية
– التدريب
– الرياضيات
– الإحصاء
– القيادة
– علم النفس
– التصميم التنظيمي
– نظم المعلومات الإدارية
– علم البيانات
– الذكاء الاصطناعي
– تقنية المعلومات
– الشبكات
– علوم الحاسب
– هندسة الحاسب
– هندسة البرمجيات
– الهندسة الصناعية
– أو مايعادلها

مزايا العمل في شركة علم:

– رواتب شهرية تنافسية.
– زيادات سنوية مبنية على تقييم الأداء.
– مكافآت سنوية من الأرباح.
– قروض حسنة.
– تأمين طبي للموظف وأسرته.
– تأمين طبي لوالدي الموظف.
– تأمين على السيارة.
– اشتراكات بالنوادي الرياضية.
– خصومات للموظفين لدى الشركات والمطاعم والفنادق وغيرها.
– دعم الراغبين في الدراسة.

نبذة عن الشركة:

شركة علم هي شركة مساهمة سعودية مملوكة من قِبل صندوق الاستثمارات العامة تقدم خدماتها لكافة شرائح المستفيدين بما في ذلك القطاع الحكومي وقطاع الشركات والأفراد، تهدف شركة علم إلى بناء أكبر منظومة وطنية للأعمال الإلكترونية الآمنة لتوفير المشاركة المعلوماتية وتداول البيانات والمعلومات من قبل الأطراف مختلفة المصادر المتعددة. مما يتيح الفرصة لمزودي المعلومات والمستفيدين من التعامل مع المعلومات من خلال قنوات إلكترونية آمنة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“، ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

 

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  • محمود عبد اللطيف موسى

    مدرب قيادة

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