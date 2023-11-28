شركة وادي طيبة تنقل مقرها الرئيسي للمدينة المنورة

أعلنت شركة “وادي طيبة” الذراع الاستثماري لجامعة طيبة عن شراكتها مع شركة TheNoor الماليزية الرائدة في مجال التقنية ونمط الحياة الإسلامي، لنقل مقرها الرئيسي إلى المدينة المنورة, في تحوّل إستراتيجي للشركة يوفر لها بيئة تقنية ومحفزة للابتكار.

نقل مقر الشركة للمدينة المنورة

ونوّه الرئيس التنفيذي لشركة “وادي طيبة” الدكتور جابر المطيري، بالشراكة مع شركة TheNoor, مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الوطنية لدعم الشركات التقنية في برامج رؤية المملكة 2030 ولتعزيز الاستثمار والاقتصاد الرقمي، مؤكداً التزام شركة “وادي طيبة” بدعم شركة TheNoor في توسيع نطاق خدماتها ومساعدتهم على الربط مع المستثمرين والمبتكرين في المنطقة.

رؤية مشتركة للابتكار

من جهته، وصف الرئيس التنفيذي لشركة TheNoor محمد إزيري يمين، الانتقال إلى المدينة المنورة بأنه قرار تجاري إستراتيجي، نظراً لتوفر البيئة المثالية فيها لنمو الشركة، منوهاً بالشراكة مع “وادي طيبة” باعتبارها تمثل رؤية مشتركة للابتكار وتمكين المجتمع المسلم عالميًا.

وأشار إلى أن توسعة TheNoor المدعومة بخبرة وادي طيبة في التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين وإنترنت الأشياء، تمهّد الطريق لخدمات نمط الحياة الإسلامي المتطور، ودعم المبادرات في التنمية المستدامة وحاضنات الشركات الناشئة، سعياً لإعادة تعريف التجربة الرقمية الإسلامية، مما يجعل حياة كل مسلم أكثر إثراءً وترابطًا.

يذكر أن TheNoor منصة عالمية لنمط الحياة الإسلامي تقدم مجموعة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات المسلمين في جميع أنحاء العالم.