شروط الحصول على تأشيرة زيارة الأعمال

أصبح بمقدور رجال الأعمال في كافة دول العالم الحصول على تأشيرة زيارة الأعمال إلكترونيًا لزيارة السعودية والاستثمار فيها بعد إطلاق المرحلة الثانية من هذه الخدمة يوم أمس.

تأشيرة زيارة الأعمال

ويتم الحصول على التأشيرة إلكترونيًا بدون الذهاب إلى مقار السفارة السعودية أو القنصلية في دول المستثمر بهدف تسهيل إجراءات الحصول عليها ضمن الجهود التي تبذلها السعودية لتسهيل بدء الأعمال التجارية.

شروط تأشيرة زيارة الأعمال

ويتم الحصول على تأشيرة مستثمر زائر وفق الشروط التالية:

جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر مع مراعاة الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى بشأن صلاحية جواز السفر ورسوم التأشيرة ومدتها.

الحصول على تأمين طبي معتمد في المملكة من خلال الخدمة.

بالنسبة للمستثمر الحامل جواز سفر دبلوماسي أو خاص يجب ألا يكون لديه صفة رسمية، علماً بأن حاملي هذا النوع من الجوازات معفيون من رسم التأشيرة في النظام.

التأكد من عدم استغلال تسهيلات الخدمة لأغراض أخرى غير تجارية.

يجب أن يكون طالب التأشيرة من المستثمرين المعروفين في الدولة المضيفة

يجب الاطلاع على الفرص الاستثمارية أو التباحث مع النظراء في المملكة مثل أصحاب الشركات والمؤسسات الأجنبية ورؤساء وأعضاء مجالس إداراتها والمديرين العاملين بها وممثليها، وذلك بعد التحقق من صفتهم المهنية أو التجارية.

ضوابط تنظيمية

ويجب على المستثمر أثناء تواجده في المملكة الالتزام بالتالي: