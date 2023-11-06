شروط الحصول على تأشيرة زيارة الأعمال

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أصبح بمقدور رجال الأعمال في كافة دول العالم الحصول على تأشيرة زيارة الأعمال إلكترونيًا لزيارة السعودية والاستثمار فيها بعد إطلاق المرحلة الثانية من هذه الخدمة يوم أمس.
ويتم الحصول على التأشيرة إلكترونيًا بدون الذهاب إلى مقار السفارة السعودية أو القنصلية في دول المستثمر بهدف تسهيل إجراءات الحصول عليها ضمن الجهود التي تبذلها السعودية لتسهيل بدء الأعمال التجارية.
ويتم الحصول على تأشيرة مستثمر زائر وفق الشروط التالية:
ويجب على المستثمر أثناء تواجده في المملكة الالتزام بالتالي: