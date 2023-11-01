شروط ضم الخدمات من نظام التقاعد إلى التأمينات والعكس

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أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شروط ضم الخدمات من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية والعكس.
وبحسب التأمينات الاجتماعية على منصة إكس، شروط ضم الخدمات من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات أو العكس هي أن تكون المدة المطلوب ضمها سنة واحدة فأكثر، وألا يزيد عمر المشترك على 59 عامًا عند طلب الضم.
وكذلك أن يكون التقدم بطلب ضم الخدمة قبل انتهاء مدة الخدمة في النظام الأخير، وكذلك ألا يكون قد استلم عن تلك المدة مكافأة أو منفعة أو أن يكون المعاش قد استحق بسبب العجز.
وأخيرًا، ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مكملة لأغراض التقاعد النظامي إلا في حال الضم الناتج عن التحول أو التخصيص أو إنهاء خدمة بسبب عجز أو وفاة.