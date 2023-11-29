Icon

السعودية تقود خطة استثمارية ضخمة بمجال النفط لتحسين حياة الملايين Icon أهم مميزات وخصائص RiyadhExpo2030 Icon تفاصيل المؤامرة الكبرى لاغتيال زعيم كوريا الشمالية بالسموم المشعة Icon بوروسيا دورتموند يهزم ميلان بثلاثية ويتأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا Icon الزعاق: هذه السنة سنة سمن وزبد وجراد وفقع ونخل Icon باريس سان جيرمان يخطف تعادلًا مثيرًا أمام نيوكاسل Icon برشلونة يصعد لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا Icon دراسة تكتشف سببًا رئيسيًّا لوفاة الشباب في سن الأربعين Icon نخلة بـ 6 سعفات.. ماذا تعرف عن شعار الرياض إكسبو 2030؟ Icon فوز ثمين لـ مان سيتي ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
شجرة النخيل كرمز وطني للبلاد

شعار إكسبو 2030 يعبّر عن القوة والمرونة

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٦ صباحاً
شعار إكسبو 2030 يعبّر عن القوة والمرونة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يبحث الكثيرون داخل المملكة العربية السعودية وخارجها عن معنى شعار الرياض إكسبو 2030، الذي يتجسد في شكل نخلة تتفرع منها 6 سعفات، مستمدًّا إلهامه من جذور السعودية والبيئة المحيطة بها وطموحاتها المستقبلية.

دعوة مفتوحة للعالم

وسيكون معرض الرياض إكسبو 2030 بمثابة دعوة مفتوحة للعالم لتخيل مستقبل أفضل، ومعرفة الخطوات التي يجب اتخاذها اليوم لتشكيل مستقبلٍ مزدهرٍ ومستدام. ويعد شعار إكسبو الرياض 2030 المتمثل في شجرة النخيل كرمز وطني وعنصر طبيعي يعبّر عن القوة والمرونة، ولكل سعفة نمط ولون يميزها عن الأخرى، لتجمع بذلك بين ملامح الرياض التي تمتاز بتنوعها وحيويتها، وبين موضوعات المعرض: الطبيعة، العمارة، الفن، التقنية، العلوم، والتراث.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى الرقيب التجارية

وظائف شاغرة لدى الرقيب التجارية

وزارة الداخلية تفتح باب القبول والتسجيل للعمل بكافة القطاعات

وزارة الداخلية تفتح باب القبول والتسجيل للعمل بكافة القطاعات

وبالنظر إلى أن موضوع إكسبو الرياض 2030 والذي يحكي حقبة التغيير: معًا نستشرف المستقبل، يتصوّر عالمًا فيه استشراف المستقبل بشكل أفضل، بما يسمح للبشرية بالتخطيط لغد أكثر استدامة؛ عبر “غد أفضل” و”العمل المناخي” و”الازدهار للجميع” شاملة بطبيعتها، وستصبح قضايا أساسية تهم العالم كله بحلول عام 2030.

عرض قصة التحول الوطني السعودي

كما يشكل معرض الرياض إكسبو 2030 فرصة للسعودية لمشاركة قصتها في التحول الوطني غير المسبوق مع غيرها من دول وشعوب العالم.

ورؤية المملكة 2030 هي خارطة طريق لرحلة تهدف إلى بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، وسيكون معرض الرياض إكسبو 2030 فرصة مثالية للمملكة العربية السعودية لمشاركة قصتها نحو تحقيق تحول وطني غير مسبوق مع غيرها من الدول وشعوب العالم.

أكبر منصة عالمية

جدير بالذكر أن المكتب الدولي للمعارض أعلن فوز ملف المملكة العربية السعودية بالاستضافة بعد اقتراع سريّ خلال اجتماع الجمعية العمومية للمكتب (173)، في باريس، اليوم، حيث حصد ملف المملكة (119) صوتًا من الدول الأعضاء، وتنافست على الاستضافة إلى جانب الرياض مدينتان هما: بوسان الكورية الجنوبية، وروما الإيطالية.

وتقام معارض إكسبو الدولية منذ عام 1851م، وتشكّل أكبر منصة عالمية لتقديم أحدث الإنجازات والتقنيات، والترويج للتعاون الدولي في التنمية الاقتصادية والتجارة والفنون والثقافة، ونشر العلوم والتقنية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

التشكيل الرسمي لـ الفيحاء ضد أهال
آخر الاخبار

التشكيل الرسمي لـ الفيحاء ضد أهال

آخر الاخبار
حساب المواطن يرد على متزوجة تريد التسجيل كمستفيد رئيسي
حساب المواطن

حساب المواطن يرد على متزوجة تريد التسجيل...

حساب المواطن
البركاوي يمنح الرائد التقدم ضد الشباب
آخر الاخبار

البركاوي يمنح الرائد التقدم ضد الشباب

آخر الاخبار
الإنفلونزا هذا العام شدتها أقوى ومدتها أطول
صحة وطب‎

الإنفلونزا هذا العام شدتها أقوى ومدتها أطول

صحة وطب‎
ريال مدريد يختار بديل أنشيلوتي من البريميرليج
آخر الاخبار

ريال مدريد يختار بديل أنشيلوتي من البريميرليج

آخر الاخبار
الهلال في اختبار صعب ضد الفتح
الرياضة

الهلال في اختبار صعب ضد الفتح

الرياضة
إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي مكة المكرمة
السعودية اليوم

إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي مكة المكرمة

السعودية اليوم
القافلة الإغاثية السعودية تتوجه إلى معبر رفح لإغاثة غزة
السعودية اليوم

القافلة الإغاثية السعودية تتوجه إلى معبر رفح...

السعودية اليوم