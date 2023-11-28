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بعد فوز السعودية التاريخي

شعار الرياض إكسبو 2030 يزين سماء العاصمة

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٨ مساءً
شعار الرياض إكسبو 2030 يزين سماء العاصمة
المواطن - فريق التحرير

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تزينت سماء الرياض مساء اليوم الثلاثاء بشعار “الرياض إكسبو 2030″، وذلك بعد فوز السعودية التاريخي باستضافة الحدث الأهم عالميًّا.

فوز الرياض

وفازت الرياض باستضافة إكسبو 2030 من الجولة الأولى للتصويت بـ 119 صوتًا، مقابل 29 صوتًا فقط لكوريا الجنوبية، و17 صوتًا فقط لإيطاليا.

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ونجحت السعودية في الحصول على تأييد عالمي لفوز الرياض عن جدارة باستضافة معرض إكسبو 2030 الذي سيكون فرصة تاريخية للمملكة لإبهار العالم بما حدث فيها من تطورات وتحولات غير مسبوقة ضمن رؤية السعودية 2030.

ويعكس فوز الرياض باستضافة إكسبو 2030 النجاحات والإنجازات العملاقة في السعودية بفضل مهندس الرؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

 

 

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