شعار الرياض إكسبو 2030 يزين سماء العاصمة

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تزينت سماء الرياض مساء اليوم الثلاثاء بشعار “الرياض إكسبو 2030″، وذلك بعد فوز السعودية التاريخي باستضافة الحدث الأهم عالميًّا.
وفازت الرياض باستضافة إكسبو 2030 من الجولة الأولى للتصويت بـ 119 صوتًا، مقابل 29 صوتًا فقط لكوريا الجنوبية، و17 صوتًا فقط لإيطاليا.
ونجحت السعودية في الحصول على تأييد عالمي لفوز الرياض عن جدارة باستضافة معرض إكسبو 2030 الذي سيكون فرصة تاريخية للمملكة لإبهار العالم بما حدث فيها من تطورات وتحولات غير مسبوقة ضمن رؤية السعودية 2030.
ويعكس فوز الرياض باستضافة إكسبو 2030 النجاحات والإنجازات العملاقة في السعودية بفضل مهندس الرؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
فيديو | سماء الرياض تتزين بشعار #الرياض_إكسبو2030#RiyadhExpo2030 #الإخبارية pic.twitter.com/mSjpW2ErbB
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 28, 2023
فيديو | سماء الرياض تتزين بالألعاب النارية احتفاء بفوز المملكة باستضافة إكسبو 2030#الرياض_إكسبو2030#RiyadhExpo2030 #الإخبارية pic.twitter.com/kub1hGvmhS
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 28, 2023