شعبية بايدن في أدنى مستوى منذ إبريل

أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/ إبسوس أن شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن تراجعت هذا الشهر إلى أدنى مستوياتها منذ إبريل، في أحدث بيانات تثير مخاوف حول محاولة الرئيس الديمقراطي الفوز في سباق إعادة انتخابه العام المقبل.

تفاصيل الاستطلاع

وبحسب استطلاع الرأي الذي أُجري على مدار يومين وانتهى يوم السبت الماضي، فإن 39 بالمائة من المشاركين يستحسنون أداء بايدن لمهامه كرئيس، وهو ما يضاهي قراءة إبريل ومع انخفاض طفيف عن 40 بالمائة في أكتوبر و42 بالمائة في سبتمبر.

وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع نحو ثلاث نقاط مئوية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتنافس بايدن مرة أخرى في نوفمبر 2024 مع الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظًّا في الفوز بترشيح الحزب الجمهوري. وأشارت استطلاعات رأي أخرى أجريت في الآونة الأخيرة إلى احتمال وجود سباق متقارب بين الاثنين.

وارتفعت نسبة المشاركين في الاستطلاع الذين قالوا: إن “الحرب والصراعات الخارجية” هي المشكلة الأولى إلى ثمانية بالمائة في نوفمبر من أربعة بالمائة في أكتوبر، وهي علامة على عدم الارتياح بشأن التصعيد الحاد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وكان هذا أعلى معدل للقلق من الحرب منذ إبريل 2022 حين أشار تسعة بالمائة من المشاركين إلى أنها مصدر قلقهم الأكبر خلال الأشهر الأولى من الحرب الروسية الأوكرانية.