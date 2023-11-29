Icon

تحطم طائرة عسكرية أمريكية قبالة سواحل اليابان Icon ستيف كالزادا رئيسًا تنفيذيًا للهلال Icon شكرًا محمد بن سلمان والمجد لا يليق إلا بـ السعودية Icon تسمية الجولة الـ15 من دوري روشن بجولة الرياض إكسبو 2030 Icon طالبات سعوديات يتحدثن الصينية بطلاقة بمنتدى جازان وسفير الصين في ذهول Icon انطلاق الجولة الـ15 من دوري روشن غدًا Icon الأرقام تُنصف عبدالرزاق حمدالله رغم الانتقادات Icon خروج البخار من الفم علامة دخول المربعانية Icon مالكوم الأعلى تقييمًا في الهلال هذا الموسم Icon رقم استثنائي لـ ياسين بونو بعد مشاركته الآسيوية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
أعظم شعب ينعم بالنجاحات في ظل أعظم قادة

شكرًا محمد بن سلمان والمجد لا يليق إلا بـ السعودية

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٩ مساءً
شكرًا محمد بن سلمان والمجد لا يليق إلا بـ السعودية
أستمع للمقال بالصوت

المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجاحات تلو الأخرى، وخطوات للأمام لا تتوقف، وانتصارات لا تنتهي أما الهدف فهو “السعودية العظمى”، هكذا رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي وضع بذورها قبل سنوات، لتحين سنوات الحصاد، ويصبح فوز الرياض باستضافة إكسبو 2030 هو تأكيد على المملكة أفعال لا أقوال.

عقب فوز الرياض باستضافة إكسبو 2030 تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى لوحة عظيمة لا تتوقف فيها عبارات الشكر لولي العهد على ما قام به لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي، وكلمات ثناء وعرفان لا تنتهي ضمن تظاهرة مُحبة للقائد الملهم الذي يصل طموحه إلى هامات السحاب.

قد يهمّك أيضاً
هل يتوقف حساب المواطن بسبب السجل التجاري للزوجة ؟

هل يتوقف حساب المواطن بسبب السجل التجاري للزوجة ؟

الجدعان لقادة مجموعة الـ20 : كارثة غزة اتضحت فيها ازدواجية المعايير

الجدعان لقادة مجموعة الـ20 : كارثة غزة اتضحت فيها ازدواجية المعايير

تقدم ونمو

ورصدت “المواطن” العديد من التعليقات وعبارات الشكر لولي العهد على منصة إكس، حيث علقت المطربة أحلام بالقول: نبارك للملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا الفوز بتنظيم اكسبو السعودية2030، ليس غريبًا كل هذا التقدم والنمو، الذي تحرزه السعودية على كل المستويات بقيادة الأمير محمد بن سلمان.

أما عماد الشريف فقال: ألف مبروك لقائدنا الهُمام، فيما علق الشاعر ياسر التويجري بالقول: اثبت نجم واقطع سما وارق بالحيل.. على السحاب اللي بكفـك عنانه.

وما زال للمجد بقية

وعلق خالد آل سعود: وما زال للمجد بقية بوجودكُما حفظكما الله تعالى من كُل سوء، فيما كتب سلامة بن ملهي: جهود جبارة بقيادة سمو ولي العهد تكللت بفوز مدينة الرياض في استضافة وتنظيم المعرض الدولي إكسبو 2030م، لتكون علامة فارقة ونقطة تحول لمدينة الرياض.

وقالت نوف الأكرم: نبارك لقيادتنا الرشيدة وللشعب السعودي هذا الإنجاز ونتطلع جميعًا لإنجازات المملكة العربية السعودية.

من جهته قال عبدالعزيز أحمد بغلف: ماذا فعلت بالعالم سيدي، ولي العهد أعزك الله لكي يجمع عليك العالم بتصويت ساحق وغير مسبوق، جعل ربي يحفظك ويديمك ويعزك ألف مبروك للشعب السعودي العظيم، والقادم أجمل بعون الله.

وبالنسبة إلى الإعلامي أحمد بن هاشم المالكي فقال: العالم يُعلنها المجد لا يليق إلا بـ السعودية، مبروك لأعظم شعب، ينعم بالنجاحات في ظلّ أعظم قادة بأذكى قيادة.

119 صوتًا للرياض مقابل 29 لكوريا

وفازت الرياض باستضافة إكسبو 2030 من الجولة الأولى للتصويت بـ 119 صوتًا، مقابل 29 صوتًا فقط لكوريا الجنوبية، و17 صوتًا فقط لإيطاليا.

ونجحت السعودية في الحصول على تأييد عالمي لفوز الرياض عن جدارة باستضافة معرض إكسبو 2030 الذي سيكون فرصة تاريخية للمملكة لإبهار العالم بما حدث فيها من تطورات وتحولات غير مسبوقة ضمن رؤية السعودية 2030.

ويعكس فوز الرياض باستضافة إكسبو 2030 النجاحات والإنجازات العملاقة في السعودية بفضل مهندس الرؤية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات تظهر توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في غزة
العالم

لقطات تظهر توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية...

العالم
الاتحاد يستقر على بديل لوبيتيغي
آخر الاخبار

الاتحاد يستقر على بديل لوبيتيغي

آخر الاخبار
استقبال حافل لـ المنتخب السعودي في الأحساء
آخر الاخبار

استقبال حافل لـ المنتخب السعودي في الأحساء

آخر الاخبار
النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة بالشرائع
آخر الاخبار

النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة بالشرائع

آخر الاخبار
فضيحة مالية تطيح بمدير بورصة بينانس للعملات المشفرة
العالم

فضيحة مالية تطيح بمدير بورصة بينانس للعملات...

العالم
تفوق الاتحاد ضد الشباب في ملاعب الرياض
الرياضة

تفوق الاتحاد ضد الشباب في ملاعب الرياض

الرياضة
تنفيذ حكم القتل قصاصاً من مواطن قتل أخيه دهساً عدة مرات عمداً وعدواناً بالرياض
السعودية اليوم

تنفيذ حكم القتل قصاصاً من مواطن قتل...

السعودية اليوم
ملف الرياض إكسبو 2030 يكسر كل الأرقام
السعودية اليوم

ملف الرياض إكسبو 2030 يكسر كل الأرقام

السعودية اليوم