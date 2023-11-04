شلالات ومناظر بديعة بالبلدة القديمة في العلا

تساقطت الشلالات بالبلدة القديمة في العلا ورسمت مناظر طبيعية خلابة بعد هطول أمطار غزيرة مصحوبة بتساقط حبات البرد على المحافظة.

وأظهر مقطع فيديو تساقط الشلالات من المرتفعات الجبلية حيث انسابت المياه إلى الأودية والشعاب وسط توقعات باستمرار مزيد من أمطار الخير والبركة.

أمطار العلا

وقد هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة العلا، شملت أرجاء مختلفة من المحافظة والمراكز التابعة لها ولا تزال مستمرة.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

شلالات ومناظر بديعة في البلدة القديمة بـ #العلا بعد هطول أمطار غزيرة مصحوبة بتساقط حبات البرد على المحافظة pic.twitter.com/4FaL7GPRKT — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 4, 2023

كما نبَّه مركز الأرصاد من هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية، على منطقة تبوك.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل تبوك، ومحافظة تيماء وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 11 مساءً.