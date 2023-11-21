صالح آل عباس نصف قوة الرياض الهجومية

يُقدم النجم صالح آل عباس مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي، ليكون من أبرز اللاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض.

صالح آل عباس يخطف الأنظار

وشارك صالح آل عباس في 12 مباراة مع الرياض ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، وساهم في تسجيل 7 أهداف، حيث نجح في هز الشباك 5 مرات، وقدم تمريرتين حاسمتين.

ويُعد صالح آل عباس من الركائز الهجومية المؤثرة، حيث إنه ساهم في 42% من أهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض، متفوقًا على اللاعبين الأجانب الذين انضموا إلى الفريق في الميركاتو الصيفي.

وبدأ صالح آل عباس الموسم كأساسي، ثم جلس على مقاعد البدلاء بعد اكتمال التعاقدات، قبل أن يعود مجددًا للتشكيلة الأساسية، بعدما فرض نفسه بالأداء المميز الذي ظهر عليه، ليكون هداف الرياض في دوري روشن السعودي.

الرياض يستعد لمواجهة التعاون

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض لمواجهة التعاون على ملعبه في بريدة، يوم 24 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الرياض المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الرابع برصيد 25 نقطة.