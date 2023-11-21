Icon

اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تصل موسكو Icon صالح آل عباس نصف قوة الرياض الهجومية Icon أمطار الخير والبركة تتواصل على معظم المناطق Icon اتفاق تبادل العملات خطوة حاسمة في طريق العلاقات بين السعودية والصين Icon رغبة الأردن باستعادة التوازن تصطدم بانطلاقة الأخضر المميزة Icon ولي عهد الكويت يستقبل تركي بن محمد ويبحثان العلاقات الثنائية Icon ضبط مواطن حاول ترويج الحشيش والإمفيتامين في القصيم Icon صفقة وشيكة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل Icon كلية المسجد النبوي تبدأ التسجيل الإلكتروني Icon هل وثيقة العمل الحر تؤثر على حساب المواطن ؟ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

صالح آل عباس نصف قوة الرياض الهجومية

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ مساءً
صالح آل عباس نصف قوة الرياض الهجومية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يُقدم النجم صالح آل عباس مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي، ليكون من أبرز اللاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض.

صالح آل عباس يخطف الأنظار

وشارك صالح آل عباس في 12 مباراة مع الرياض ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، وساهم في تسجيل 7 أهداف، حيث نجح في هز الشباك 5 مرات، وقدم تمريرتين حاسمتين.

قد يهمّك أيضاً
ولي عهد الكويت يستقبل تركي بن محمد ويبحثان العلاقات الثنائية

ولي عهد الكويت يستقبل تركي بن محمد ويبحثان العلاقات الثنائية

جراحة ساعة لإخراج حصوة كبيرة من مثانة مريض في عنيزة

جراحة ساعة لإخراج حصوة كبيرة من مثانة مريض في عنيزة

ويُعد صالح آل عباس من الركائز الهجومية المؤثرة، حيث إنه ساهم في 42% من أهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض، متفوقًا على اللاعبين الأجانب الذين انضموا إلى الفريق في الميركاتو الصيفي.

نجم الرياض صالح آل عباس
احتفال آل عباس – المصدر @SPL

وبدأ صالح آل عباس الموسم كأساسي، ثم جلس على مقاعد البدلاء بعد اكتمال التعاقدات، قبل أن يعود مجددًا للتشكيلة الأساسية، بعدما فرض نفسه بالأداء المميز الذي ظهر عليه، ليكون هداف الرياض في دوري روشن السعودي.

الرياض يستعد لمواجهة التعاون

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض لمواجهة التعاون على ملعبه في بريدة، يوم 24 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الرياض المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هبوط أسعار النفط وسط ترقب بيانات اقتصادية مهمة
السوق

هبوط أسعار النفط وسط ترقب بيانات اقتصادية...

السوق
عبدالرزاق حمدالله يهز شباك الفيحاء مبكرًا
الرياضة

عبدالرزاق حمدالله يهز شباك الفيحاء مبكرًا

الرياضة
اللقطات الأولى لقطار مغناطيسي معلق أسرع من الطائرة
تكنولوجيا

اللقطات الأولى لقطار مغناطيسي معلق أسرع من...

تكنولوجيا
بنزيما عن التعادل ضد الحزم: الدوري في البدايات
آخر الاخبار

بنزيما عن التعادل ضد الحزم: الدوري في...

آخر الاخبار
أولى لقطات خسوف القمر الليلة
العالم

أولى لقطات خسوف القمر الليلة

العالم
حبس الكويتية فاطمة المؤمن 3 سنوات وسحب رخصة القيادة
مشاهير

حبس الكويتية فاطمة المؤمن 3 سنوات وسحب...

مشاهير
أرقام مميزة لـ ميتروفيتش في ليلة الهاتريك الأول آسيويًّا
الرياضة

أرقام مميزة لـ ميتروفيتش في ليلة الهاتريك...

الرياضة
3 أندية تُخطط لمقاضاة إيفرتون
الرياضة

3 أندية تُخطط لمقاضاة إيفرتون

الرياضة