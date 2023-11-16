Icon

مانشيني يُحقق فوزه الأول مع الأخضر Icon أمطار الرياض مستمرة لساعة متأخرة الليلة Icon بيان مشترك عن السعودية ودول الكاريكوم: تعزيز التعاون ودعم ترشيح المملكة لاستضافة إكسبو 2030 Icon منتخب السعودية يفتتح تصفيات المونديال برباعية ضد باكستان Icon عطل بالكهرباء في أحياء بالرياض بسبب الطقس والخدمة تعود تدريجيًّا Icon محمد صلاح يقود منتخب مصر لاكتساح جيبوتي بسداسية Icon القمة السعودية ودول الكاريكوم.. تأسيس لشراكة إستراتيجية وتطوير للعلاقات التجارية Icon وزير العدل: لا حكم قضائي بلا تسبيب واقعي Icon صالح الشهري يُعزز تقدم المنتخب السعودي Icon جدة رئيس تحرير “المواطن” في ذمة الله Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد تألقه اللافت وتسجيله هدفين

صالح الشهري الأفضل بمباراة السعودية وباكستان

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
صالح الشهري الأفضل بمباراة السعودية وباكستان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

خطف نجم صالح الشهري، نجومية مباراة السعودية وباكستان، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

صالح الشهري الأفضل في المباراة

وظهر صالح الشهري بشكل مميز خلال مباراة السعودية وباكستان اليوم، وشكل خطورة على المرمى بفضل تحركاته الرائعة، ونجح في تسجيل هدفين، ليحصد جائزة “رجل المباراة”.

قد يهمّك أيضاً
سببان وراء رفض ريال مدريد التعاقد مع كيليان مبابي

سببان وراء رفض ريال مدريد التعاقد مع كيليان مبابي

السعودية في طريقها لتصبح مركزًا عالميًّا لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية

السعودية في طريقها لتصبح مركزًا عالميًّا لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية

وشارك صالح الشهري بشكل أساسي في مباراة السعودية وباكستان، ونجح في هز الشباك بعد مرور 6 دقائق، ليمنح الأخضر التقدم في الشوط الأول، وتمكن من الحصول على ركلة جزاء وسددها بنجاح عند الدقيقة 47.

صالح الشهري
الشهري الأفضل بالمباراة – المصدر @SaudiNT

فوز السعودية ضد باكستان

وأُقيمت مباراة السعودية وباكستان على ملعب نادي الفتح، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وانتهت بفوز الأخضر برباعية دون رد.

منتخب السعودية
لاعبو المنتخب – المصدر @FatehClub

ويُعد هذا الفوز هو الأول للأخضر مع الإيطالي روبرتو مانشيني، حيث سبق أن قاده في 4 مباريات ودية، وخسر 3 لقاءات، ونجح في التعادل مرة واحدة مع المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم في معسكر البرتغال.

مانشيني
مانشيني – المصدر @SaudiNT

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موعد مباريات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا
الرياضة

موعد مباريات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

الرياضة
لويس كاسترو يتفوق على كلوب وكولر في 2023
الرياضة

لويس كاسترو يتفوق على كلوب وكولر في...

الرياضة
تنبيه من هطول أمطار غزيرة وسيول وبرد على الرياض
السعودية اليوم

تنبيه من هطول أمطار غزيرة وسيول وبرد...

السعودية اليوم
تاليسكا وماني يقودان تشكيل النصر لمواجهة الدحيل
الرياضة

تاليسكا وماني يقودان تشكيل النصر لمواجهة الدحيل

الرياضة
تعليق جلسة مجلس الأمن بطلب عربي بسبب ضعف مشروع القرار البرازيلي
العالم

تعليق جلسة مجلس الأمن بطلب عربي بسبب...

العالم
استشهاد أسرة المراسل وائل الدحدوح في غزة
العالم

استشهاد أسرة المراسل وائل الدحدوح في غزة

العالم
وظائف شاغرة بشركة رتال في 5 مدن
وظائف

وظائف شاغرة بشركة رتال في 5 مدن

وظائف
الوسط الرياضي مبتهجًا باستضافة السعودية كأس العالم 2034: أحلامنا واقع
آخر الاخبار

الوسط الرياضي مبتهجًا باستضافة السعودية كأس العالم...

آخر الاخبار