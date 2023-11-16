صالح الشهري الأفضل بمباراة السعودية وباكستان

خطف نجم صالح الشهري، نجومية مباراة السعودية وباكستان، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

صالح الشهري الأفضل في المباراة

وظهر صالح الشهري بشكل مميز خلال مباراة السعودية وباكستان اليوم، وشكل خطورة على المرمى بفضل تحركاته الرائعة، ونجح في تسجيل هدفين، ليحصد جائزة “رجل المباراة”.

وشارك صالح الشهري بشكل أساسي في مباراة السعودية وباكستان، ونجح في هز الشباك بعد مرور 6 دقائق، ليمنح الأخضر التقدم في الشوط الأول، وتمكن من الحصول على ركلة جزاء وسددها بنجاح عند الدقيقة 47.

فوز السعودية ضد باكستان

وأُقيمت مباراة السعودية وباكستان على ملعب نادي الفتح، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وانتهت بفوز الأخضر برباعية دون رد.

ويُعد هذا الفوز هو الأول للأخضر مع الإيطالي روبرتو مانشيني، حيث سبق أن قاده في 4 مباريات ودية، وخسر 3 لقاءات، ونجح في التعادل مرة واحدة مع المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم في معسكر البرتغال.