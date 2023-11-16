صالح الشهري الأفضل بمباراة السعودية وباكستان

مانشيني يُحقق فوزه الأول مع الأخضر أمطار الرياض مستمرة لساعة متأخرة الليلة بيان مشترك عن السعودية ودول الكاريكوم: تعزيز التعاون ودعم ترشيح المملكة لاستضافة إكسبو 2030 منتخب السعودية يفتتح تصفيات المونديال برباعية ضد باكستان عطل بالكهرباء في أحياء بالرياض بسبب الطقس والخدمة تعود تدريجيًّا محمد صلاح يقود منتخب مصر لاكتساح جيبوتي بسداسية القمة السعودية ودول الكاريكوم.. تأسيس لشراكة إستراتيجية وتطوير للعلاقات التجارية وزير العدل: لا حكم قضائي بلا تسبيب واقعي صالح الشهري يُعزز تقدم المنتخب السعودي جدة رئيس تحرير “المواطن” في ذمة الله
خطف نجم صالح الشهري، نجومية مباراة السعودية وباكستان، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وظهر صالح الشهري بشكل مميز خلال مباراة السعودية وباكستان اليوم، وشكل خطورة على المرمى بفضل تحركاته الرائعة، ونجح في تسجيل هدفين، ليحصد جائزة “رجل المباراة”.
وشارك صالح الشهري بشكل أساسي في مباراة السعودية وباكستان، ونجح في هز الشباك بعد مرور 6 دقائق، ليمنح الأخضر التقدم في الشوط الأول، وتمكن من الحصول على ركلة جزاء وسددها بنجاح عند الدقيقة 47.
وأُقيمت مباراة السعودية وباكستان على ملعب نادي الفتح، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وانتهت بفوز الأخضر برباعية دون رد.
ويُعد هذا الفوز هو الأول للأخضر مع الإيطالي روبرتو مانشيني، حيث سبق أن قاده في 4 مباريات ودية، وخسر 3 لقاءات، ونجح في التعادل مرة واحدة مع المنتخب النيجيري الأول لكرة القدم في معسكر البرتغال.