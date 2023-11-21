صالح الشهري ورديف يقودان هجوم السعودية ضد الأردن

أعلن المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، قبل قليل، عن التشكيل الرسمي لمنتخب مصر ضد الأردن، حيث دفع بالقوة الضاربة بقيادة صالح الشهري.

مباراة السعودية ضد الأردن

ومن المقرر أن تلعب السعودية ضد الأردن التي ستنطلق، بعد قليل، على ملعب عمان الدولي، في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وقبل مباراة اليوم، تنفرد طاجيكستان بصدارة ترتيب المجموعة في التصفيات الآسيوية برصيد 4 نقاط مؤقتًا، وبفارق نقطة عن الأخضر و3 نقاط عن الأردن، ويتذيل منتخب باكستان الأول لكرة القدم الترتيب بدون رصيد.

صالح الشهري يقود الهجوم

ودفع مانشيني بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة السعودية ضد الأردن، وفي مقدمتهم صالح الشهري، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز.

وجاء تشكيل السعودية ضد الأردن، كالتالي؛ محمد العويس، حسان التمبكتي، عون السلولي، علي البليهي، سعود عبدالحميد، علي هزازي، عبدالإله المالكي، عباس الحس، حسن كادش، عبدالله رديف وصالح الشهري.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأخضر، كل من؛ راغد نجار، حامد يوسف، عبدالباسط هندي، فواز اليامي، معاذ فقيهي، عيد المولد، مختار علي، فيصل الغامدي، عبدالرحمن غريب، خالد الغنام، محمد مران وطلال حاجي.