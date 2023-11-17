Icon

صالح الشهري يستذكر هدفه في الأرجنتين Icon فيصل بن فرحان يؤكد أهمية وقف إطلاق النار فورًا في غزة Icon The Bold Group تزيح السِتار عن مشروعها المبتكر في مبادرة الذكاء الاصطناعي Icon حكم نهائي لصالح أمانة جدة ضد شركة طالبتها بتعويض 75 مليون ريال Icon موعد مباراة المنتخب السعودي القادمة بتصفيات المونديال Icon مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ9 لمساعدة الشعب الفلسطيني Icon لفتة طيبة من نجوم الأخضر تجاه مشجع صغير Icon أعراض خطيرة لـ عضة البرد قد تنتهي بالبتر Icon خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون! Icon ضوابط العمل خارج أوقات الدوام وأيام العطل والعيدين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد ثنائيته ضد باكستان

صالح الشهري يستذكر هدفه في الأرجنتين

الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٥ مساءً
صالح الشهري يستذكر هدفه في الأرجنتين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعاد صالح الشهري، لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي، نشر أبرز أهدافه التي أحرزها في شهر نوفمبر مع المنتخب السعودي، وذلك بعد تألقه في مباراة باكستان أمس الخميس في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

تعليق صالح الشهري

ونشر الشهري عبر حسابه في Snap Chat مقطع فيديو لهدفه في الأرجنتين في نوفمبر من العام الماضي خلال لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم في قطر.

قد يهمّك أيضاً
منصة بلدي تتيح ترخيص تقديم خدمات الاسترخاء والعناية الشخصية المنزلية

منصة بلدي تتيح ترخيص تقديم خدمات الاسترخاء والعناية الشخصية المنزلية

أكبر تراجع لـ الدولار في عام 2023

أكبر تراجع لـ الدولار في عام 2023

كما نشر كذلك هدفيه في شباك باكستان بعنوان: “نوفمبر 2022 ونوفمبر 2023”.

ولعب المنتخب السعودي ضد باكستان بالأمس على ملعب نادي الفتح في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بأربعة أهداف دون رد.

صالح الشهري - 1

الفوز برباعية

ويُعد فوز الصقور برباعية نظيفة، هو الأول للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم في بداية مشواره بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال خلال مشاركاته الـ12 السابقة، منذ نسخة كأس العالم 1978 في الأرجنتين.

وسبق أن حقق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نتائج أكبر في بداية مشوار التصفيات، حيث تجاوز مكاو ومنغوليا بسداسية دون رد في تصفيات 1994 و2022، وانتصر على سوريا بنتيجة 5/ 4 في تصفيات 1990.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شاهد.. السيول تجري كالأنهار غرب الرس
آخر الاخبار

شاهد.. السيول تجري كالأنهار غرب الرس

آخر الاخبار
مركز الكوارث في مكة يحذر من أمطار غزيرة بكافة المحافظات
السعودية اليوم

مركز الكوارث في مكة يحذر من أمطار...

السعودية اليوم
Battle of the Baddest في موسم الرياض يسجل أكبر حملة إعلانية في تاريخ الملاكمة
الترفيه

Battle of the Baddest في موسم الرياض...

الترفيه
ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات الجولة الـ11
الرياضة

ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية مباريات الجولة...

الرياضة
12 منطقة يحظر فيها إشعال النار منها الكثبان الرملية
السعودية اليوم

12 منطقة يحظر فيها إشعال النار منها...

السعودية اليوم
لقطات من حفل السفارة الإماراتية بحضور نائب أمير الرياض
السعودية اليوم

لقطات من حفل السفارة الإماراتية بحضور نائب...

السعودية اليوم
أول قرار من الشباب بعد الهزيمة أمام أبها
الرياضة

أول قرار من الشباب بعد الهزيمة أمام...

الرياضة
الناس ستسير عبر قنوات مائية في مشروع مرافي جدة
السعودية اليوم

الناس ستسير عبر قنوات مائية في مشروع...

السعودية اليوم