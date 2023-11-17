صالح الشهري يستذكر هدفه في الأرجنتين

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أعاد صالح الشهري، لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي، نشر أبرز أهدافه التي أحرزها في شهر نوفمبر مع المنتخب السعودي، وذلك بعد تألقه في مباراة باكستان أمس الخميس في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
ونشر الشهري عبر حسابه في Snap Chat مقطع فيديو لهدفه في الأرجنتين في نوفمبر من العام الماضي خلال لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم في قطر.
كما نشر كذلك هدفيه في شباك باكستان بعنوان: “نوفمبر 2022 ونوفمبر 2023”.
ولعب المنتخب السعودي ضد باكستان بالأمس على ملعب نادي الفتح في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بأربعة أهداف دون رد.
ويُعد فوز الصقور برباعية نظيفة، هو الأول للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم في بداية مشواره بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال خلال مشاركاته الـ12 السابقة، منذ نسخة كأس العالم 1978 في الأرجنتين.
وسبق أن حقق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نتائج أكبر في بداية مشوار التصفيات، حيث تجاوز مكاو ومنغوليا بسداسية دون رد في تصفيات 1994 و2022، وانتصر على سوريا بنتيجة 5/ 4 في تصفيات 1990.