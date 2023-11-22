صالح الشهري يستعيد بريقه دوليًا

جذب صالح الشهري، الأنظار مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم في بداية مشواره بالتصفيات الآسيوية المزدوجة، ليكون من أبرز لاعبي الأخضر.

تألق صالح الشهري

وفرض صالح الشهري نفسه على التشكيلة الأساسية مع المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، حيث شارك كأساسي في أول جولتين بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وشارك صالح الشهري في 130 دقيقة، ونجح في إحراز 4 أهداف، ليكون مسجلًا هدف كل 32 دقيقة، وتمكن من الحصول على ركلة جزاء، وقام بـ6 تسديدات جميعهم على المرمى، وبلغت نسبة ترجمته للأهداف إلى 67%.

الأخضر في التصفيات الآسيوية

وبدأ منتخب السعودية مشواره بشكل مميز مع مانشيني في التصفيات الآسيوية، حيث نجح في تحقيق فوز برباعية دون رد أمام باكستان على ملعب الفتح، قبل أن يتجاوز الأردن بثنائية نظيفة على ملعب عمان الدولي.

ورفع الأخضر رصيده إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة ترتيب المجموعة السابعة في التصفيات الآسيوية، وبفارق نقطتين عن طاجيكستان الوصيفة، ثم منتخب الأردن الأول لكرة القدم برصيد نقطة، وتتذيل باكستان الترتيب بدون رصيد.