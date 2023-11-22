Icon

فرص استثمارية آمنة في المياه الوطنية بنحو 103 مليارات ريال Icon مشروبات يومية تزيد من خطر الإصابة بـ سرقة الدماغ Icon مانشيني يكسب الرهان مع الأخضر Icon كريستيانو رونالدو الأكثر مساهمة بالأهداف هذا الموسم Icon 300 ريال غرامة تعلق سائق الدراجة النارية أو العادية بمركبة Icon كورونا يهدد بـ سارس-كوف-2 Icon المنتخب السعودي يتألق برقمين مميزين Icon توقع نمو اقتصاد السعودية بنسبة 4.1% في العام القادم Icon طبيب يهدي والدته بشتًا في حفل تخرجه فما قصته؟ Icon التونسيون مهددون بالعطش Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
في بداية التصفيات الآسيوية

صالح الشهري يستعيد بريقه دوليًا

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٤ مساءً
صالح الشهري يستعيد بريقه دوليًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

جذب صالح الشهري، الأنظار مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم في بداية مشواره بالتصفيات الآسيوية المزدوجة، ليكون من أبرز لاعبي الأخضر.

تألق صالح الشهري

وفرض صالح الشهري نفسه على التشكيلة الأساسية مع المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، حيث شارك كأساسي في أول جولتين بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

قد يهمّك أيضاً
قائمة أدوية ممنوعة على مرضى القلب

قائمة أدوية ممنوعة على مرضى القلب

فضيحة مالية تطيح بمدير بورصة بينانس للعملات المشفرة

فضيحة مالية تطيح بمدير بورصة بينانس للعملات المشفرة

صالح الشهري
الشهري – المصدر @SaudiNT

وشارك صالح الشهري في 130 دقيقة، ونجح في إحراز 4 أهداف، ليكون مسجلًا هدف كل 32 دقيقة، وتمكن من الحصول على ركلة جزاء، وقام بـ6 تسديدات جميعهم على المرمى، وبلغت نسبة ترجمته للأهداف إلى 67%.

صالح الشهري
الشهري – المصدر @afcasiancup_ar

الأخضر في التصفيات الآسيوية

وبدأ منتخب السعودية مشواره بشكل مميز مع مانشيني في التصفيات الآسيوية، حيث نجح في تحقيق فوز برباعية دون رد أمام باكستان على ملعب الفتح، قبل أن يتجاوز الأردن بثنائية نظيفة على ملعب عمان الدولي.

ورفع الأخضر رصيده إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة ترتيب المجموعة السابعة في التصفيات الآسيوية، وبفارق نقطتين عن طاجيكستان الوصيفة، ثم منتخب الأردن الأول لكرة القدم برصيد نقطة، وتتذيل باكستان الترتيب بدون رصيد.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير المالية : نتوقع نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي بنحو 6%
السوق

وزير المالية : نتوقع نمو الاقتصاد السعودي...

السوق
انتخاب مايك جونسون حليف ترامب رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي
العالم

انتخاب مايك جونسون حليف ترامب رئيسًا لمجلس...

العالم
مطالب اتحادية برحيل مارسيلو جروهي
الرياضة

مطالب اتحادية برحيل مارسيلو جروهي

الرياضة
وزير العدل: لا حكم قضائي بلا تسبيب واقعي
السعودية اليوم

وزير العدل: لا حكم قضائي بلا تسبيب...

السعودية اليوم
لقطات غرق شوارع مدينة ميلانو بسبب الأمطار
العالم

لقطات غرق شوارع مدينة ميلانو بسبب الأمطار

العالم
طيران ناس يطلق 6 رحلات أسبوعية مباشرة من جدة والمدينة المنورة إلى دكا 
السعودية اليوم

طيران ناس يطلق 6 رحلات أسبوعية مباشرة...

السعودية اليوم
ضربات أمنية توقع مهربي القات والحشيش
أخبار أمنية

ضربات أمنية توقع مهربي القات والحشيش

أخبار أمنية
جوتا أساسيًا في تشكيل الاتحاد ضد القوة الجوية
آخر الاخبار

جوتا أساسيًا في تشكيل الاتحاد ضد القوة...

آخر الاخبار