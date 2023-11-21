صالح الشهري يفتتح التسجيل مبكرًا لـ المنتخب السعودي

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نجح صالح الشهري في منح المنتخب السعودي هدف التقدم سريعًا في شباك المنتخب الأردني، وذلك خلال مباراة الفريقين في الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.
وسجل الشهري هدف التقدم للأخضر بالدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول من ضربة رأسية.
هدددددف!⚽
مبكرًا.. صالح الشهري يسجل الهدف الأول للأخضر⚽️🇸🇦
#السعودية_الأردن | #SSC pic.twitter.com/LcFZhJnpnA
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 21, 2023