صالح الشهري يهز شباك باكستان مبكرًا

نجح النجم صالح الشهري في هز شباك باكستان سريعًا، ليمنح منتخب السعودية الأول لكرة القدم التقدم بعد مرور 6 دقائق فقط على بداية اللقاء.

صالح الشهري يسجل الهدف الأول

ويلعب منتخب السعودية ضد باكستان الآن، على ملعب نادي الفتح في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وبدأت مباراة السعودية ضد باكستان بشكل سريع، وضغط الأخضر بقوة، قبل أن ينطلق صالح الشهري بالكرة ويطلق تسديدة قوية، ليهز الشباك بالهدف الأول.

ومنح هدف صالح الشهري أفضلية لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، حيث واصل اللاعبون الاستحواذ على الكرة بحثًا عن تسجيل هدف جديد.

مانشيني يطمح في تحقيق الفوز

ويسعى الإيطالي روبرتو مانشيني لتحقيق الفوز في مباراة السعودية ضد باكستان، حيث إنه سيكون الانتصار الأول، وذلك بعدما بدأ مشواره بالخسارة في 3 لقاءات، والتعادل في مواجهة واحدة، ولكن كانت جميعها مواجهات ودية.