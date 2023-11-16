ثنائية رونالدو وتاليسكا الأفضل بدوري روشن صالح الشهري يهز شباك باكستان مبكرًا ولي العهد يرأس ويفتتح أعمال القمة السعودية ودول الكاريكوم تبرعات ساهم لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة تتجاوز نصف مليار ريال فيجا يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي إعلان أسماء المسرحيات المتأهلة لمهرجان الرياض للمسرح سبب استبعاد عبدالإله العمري من مباراة السعودية وباكستان تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة باكستان إغلاق بوليفارد وورلد اليوم بسبب الأحوال الجويّة فيلم حوجن في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي
نجح النجم صالح الشهري في هز شباك باكستان سريعًا، ليمنح منتخب السعودية الأول لكرة القدم التقدم بعد مرور 6 دقائق فقط على بداية اللقاء.
ويلعب منتخب السعودية ضد باكستان الآن، على ملعب نادي الفتح في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وبدأت مباراة السعودية ضد باكستان بشكل سريع، وضغط الأخضر بقوة، قبل أن ينطلق صالح الشهري بالكرة ويطلق تسديدة قوية، ليهز الشباك بالهدف الأول.
ومنح هدف صالح الشهري أفضلية لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، حيث واصل اللاعبون الاستحواذ على الكرة بحثًا عن تسجيل هدف جديد.
ويسعى الإيطالي روبرتو مانشيني لتحقيق الفوز في مباراة السعودية ضد باكستان، حيث إنه سيكون الانتصار الأول، وذلك بعدما بدأ مشواره بالخسارة في 3 لقاءات، والتعادل في مواجهة واحدة، ولكن كانت جميعها مواجهات ودية.
هدف |
منتخب #السعودية يتقدم 1-0 على باكستان عن طريق صالح الشهري في الدقيقة 6
التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027
مباشرة و#حصريا على #قنوات_الكاس الرياضية#السعودية_باكستان pic.twitter.com/XKFiwjOXlW
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 16, 2023