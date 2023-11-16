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صالح الشهري يهز شباك باكستان مبكرًا

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠١ مساءً
صالح الشهري يهز شباك باكستان مبكرًا
المواطن - فريق التحرير

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نجح النجم صالح الشهري في هز شباك باكستان سريعًا، ليمنح منتخب السعودية الأول لكرة القدم التقدم بعد مرور 6 دقائق فقط على بداية اللقاء.

صالح الشهري يسجل الهدف الأول

ويلعب منتخب السعودية ضد باكستان الآن، على ملعب نادي الفتح في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

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المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر saff

وبدأت مباراة السعودية ضد باكستان بشكل سريع، وضغط الأخضر بقوة، قبل أن ينطلق صالح الشهري بالكرة ويطلق تسديدة قوية، ليهز الشباك بالهدف الأول.

ومنح هدف صالح الشهري أفضلية لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، حيث واصل اللاعبون الاستحواذ على الكرة بحثًا عن تسجيل هدف جديد.

المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

مانشيني يطمح في تحقيق الفوز

ويسعى الإيطالي روبرتو مانشيني لتحقيق الفوز في مباراة السعودية ضد باكستان، حيث إنه سيكون الانتصار الأول، وذلك بعدما بدأ مشواره بالخسارة في 3 لقاءات، والتعادل في مواجهة واحدة، ولكن كانت جميعها مواجهات ودية.

مانشيني
المدرب الإيطالي – المصدر @SaudiNT

 

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