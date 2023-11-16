صالح الشهري يُعزز تقدم المنتخب السعودي

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نجح صالح الشهري، في تسجيل الهدف الثاني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام باكستان، مع بداية أحداث الشوط الثاني.
ويلعب المنتخب السعودي ضد باكستان الآن، على ملعب نادي الفتح في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وحصل صالح الشهري على ركلة جزاء بعد عرقلته دخل المنطقة، وسددها اللاعب ذاته بنجاح عند الدقيقة 47، ما منح لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أفضلية وواصلوا الضغط.
وكان صالح الشهري قد نجح في فض اشتباك التعادل السلبي، وهز شباك منتخب باكستان الأول لكرة القدم عند الدقيقة السادسة، بعدما انطلق بالكرة وأطلق تسديدة قوية، ليهز الشباك بالهدف الأول.
ويتواجد الأخضر في المجموعة السابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، والتي تضم باكستان، بجاني منتخبي الأردن وطاجيكستان، اللذين بدأوا مشواره اليوم بالتعادل الإيجابي.