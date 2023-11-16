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مع بداية أحداث الشوط الثاني

صالح الشهري يُعزز تقدم المنتخب السعودي

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٥ مساءً
صالح الشهري يُعزز تقدم المنتخب السعودي
المواطن - فريق التحرير

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نجح صالح الشهري، في تسجيل الهدف الثاني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام باكستان، مع بداية أحداث الشوط الثاني.

صالح الشهري يسجل الهدف الثاني

ويلعب المنتخب السعودي ضد باكستان الآن، على ملعب نادي الفتح في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

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مباراة السعودية وباكستان
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

وحصل صالح الشهري على ركلة جزاء بعد عرقلته دخل المنطقة، وسددها اللاعب ذاته بنجاح عند الدقيقة 47، ما منح لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أفضلية وواصلوا الضغط.

وكان صالح الشهري قد نجح في فض اشتباك التعادل السلبي، وهز شباك منتخب باكستان الأول لكرة القدم عند الدقيقة السادسة، بعدما انطلق بالكرة وأطلق تسديدة قوية، ليهز الشباك بالهدف الأول.

صالح الشهري
احتفال الشهري

مجموعة المنتخب السعودي في التصفيات

ويتواجد الأخضر في المجموعة السابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، والتي تضم باكستان، بجاني منتخبي الأردن وطاجيكستان، اللذين بدأوا مشواره اليوم بالتعادل الإيجابي.

المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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