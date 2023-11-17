صالح الشهري يُكرر سيناريو تصفيات مونديال 2022

ظهر النجم صالح الشهري بشكل مميز مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في بداية مشواره بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

تألق صالح الشهري

وشارك صالح الشهري بشكل أساسي في مباراة المنتخب السعودي ضد باكستان بالأمس، ونجح في تسجيل هدفين، ليرفع عدد الثنائيات التي أحرزها مع الأخضر في المواجهة الواحدة إلى اثنتين.

ونجح صالح الشهري في تسجيل الثنائية الأولى له في تصفيات كأس العالم 2022، خلال مواجهة منتخب فلسطين الأول لكرة القدم، ليُساهم في تحقيق الأخضر لفوز عريض بخمسة أهداف دون رد.

ورفع صالح الشهري صاحب الـ30 عامًا، عدد أهدافه في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم إلى 9 أهداف، وذلك بالإضافة إلى إحرازه لهدف في مونديال قطر 2022، في شباك منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم.

فوز المنتخب السعودي برباعية

ولعب المنتخب السعودي ضد باكستان بالأمس على ملعب نادي الفتح في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بأربعة أهداف دون رد.

وتصدر الأخضر بقيادة الإيطالي روبرتو مانشيني المجموعة السابعة في التصفيات الآسيوية برصيد 3 نقاط، وبفارق نقطتين عن الأردن وطاجيكستان، فيما يتذيل منتخب باكستان الأول لكرة القدم الترتيب بدون رصيد.