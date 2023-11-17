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بعد تسجيله ثنائية ضد باكستان

صالح الشهري يُكرر سيناريو تصفيات مونديال 2022

الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٤ مساءً
صالح الشهري يُكرر سيناريو تصفيات مونديال 2022
المواطن - فريق التحرير

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ظهر النجم صالح الشهري بشكل مميز مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في بداية مشواره بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

تألق صالح الشهري

وشارك صالح الشهري بشكل أساسي في مباراة المنتخب السعودي ضد باكستان بالأمس، ونجح في تسجيل هدفين، ليرفع عدد الثنائيات التي أحرزها مع الأخضر في المواجهة الواحدة إلى اثنتين.

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صالح الشهري
احتفال الشهري

ونجح صالح الشهري في تسجيل الثنائية الأولى له في تصفيات كأس العالم 2022، خلال مواجهة منتخب فلسطين الأول لكرة القدم، ليُساهم في تحقيق الأخضر لفوز عريض بخمسة أهداف دون رد.

ورفع صالح الشهري صاحب الـ30 عامًا، عدد أهدافه في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم إلى 9 أهداف، وذلك بالإضافة إلى إحرازه لهدف في مونديال قطر 2022، في شباك منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم.

صالح الشهري
الشهري – المصدر @aawsat_spt

 فوز المنتخب السعودي برباعية

ولعب المنتخب السعودي ضد باكستان بالأمس على ملعب نادي الفتح في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية، وانتهت المباراة بفوز الأخضر بأربعة أهداف دون رد.

وتصدر الأخضر بقيادة الإيطالي روبرتو مانشيني المجموعة السابعة في التصفيات الآسيوية برصيد 3 نقاط، وبفارق نقطتين عن الأردن وطاجيكستان، فيما يتذيل منتخب باكستان الأول لكرة القدم الترتيب بدون رصيد.

المنتخب السعودي الأول
لاعبو المنتخب

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