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بسبب المطالبات المالية

صحة الرياض: لا يحق احتجاز الجثامين والمواليد حديثي الولادة

الأحد ١٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٨ مساءً
صحة الرياض: لا يحق احتجاز الجثامين والمواليد حديثي الولادة
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت “صحة الرياض” أنه لا يحق للمؤسسات الصحية احتجاز الجثامين والمواليد حديثي الولادة بسبب المطالبات المالية.

وأضافت أن المادة “1/30” من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية تمنع ذلك .

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الإبلاغ عن أي مخالفات

ونوهت إلى أن “الصحة” تقوم بجولات رقابية وتقوم بإحالة المخالفات للجان المختصة، ومن حق المؤسسة الصحية اتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل مستحقاتها.

وحثت “صحة الرياض” الجميع على الإبلاغ عن أي ممارسة مخالفة بالاتصال على الرقم 937.

 

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