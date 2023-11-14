صدمة للهلاليين .. كيف هي حالة نيمار بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي؟

كشف رودريجو لاسمار طبيب منتخب البرازيل، آخر تطورات الحالة الصحية للاعب نيمار دا سيلفا نجم الهلال، وذلك بعد أن خضع لجراحة طبية في منطقة الرباط الصليبي في الركبة مؤخرًا.

وتحدث طبيب المنتخب البرازيلي عن اللاعب قائلًا: ” سيحتاج لفترة طويلة من العلاج للعودة إلى المباريات هو يستجيب بشكل جيد ولكنه سيحتاج لمزيد من الجهد والعمل بشكل قوي على لياقته البدنية للعودة”.

وأضاف: ” الإصابات تختلف من لاعب آخر، وكل لاعب يأخذ وقته حتى يعود للمباريات”.

كيف أُصيب نيمار ؟

وفي أكتوبر الماضي، تعرض النجم البرازيلي لإصابة قطع في الرباط الصليبي والغضروف في الركبة خلال مباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.