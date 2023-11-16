صدمة من باريس سان جيرمان لـ مبابي

قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي توجيه صدمة للاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم الفريق، وذلك بعد أزمته الأخيرة مع لاعبي الفريق.

فرصة ذهبية لريال مدريد

وكشفت التقارير الصحفية الفرنسية أن باريس سان جيرمان لن يجدد عقد النجم الفرنسي، مما يُتيح الفرصة لريال مدريد الإسباني للتحرك والتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 24 عامًا.

وكانت إذاعة مونتي كارلو الفرنسية قالت إن ريال مدريد سيغير من طريقته لضم اللاعب الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

أزمة مبابي وباريس سان جيرمان

وكان اللاعب الفرنسي واجه أزمة مع زملائه في باريس سان جيرمان، بعد الفوز على فريق ” ستاد ريمس” في الجولة الـ12 من بطولة الدوري الفرنسي.

وذكرت صحيفة L ‘EQUIPE الفرنسية أن مبابي تعرض لانتقادات حادة من زملائه بعد نهاية مباراة ستاد ريمس حيث تم انتقاده بسبب أنانيته في اللعب وعدم اهتمامه ببقية زملائه في أرض الملعب.