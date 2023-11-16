صدمة من باريس سان جيرمان لـ مبابي انخفاض أسعار النفط تزامنًا مع مخاوف نقص الطلب الصيني الجاسر يرأس وفد المملكة في اجتماعات مجلس وزراء النقل والمواصلات الخليجي الـ 25 القنوات الناقلة لـ مباراة السعودية وباكستان تقويم التعليم تعتمد 11 برنامجًا أكاديميًا لجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة السديس بمناسبة يوم التسامح العالمي: السعودية أنموذج محتذى بفضل رؤيتها الوسطية التأمينات توضح خطوات صرف تعويض الدفعة الواحدة السعودية ودول الكاريكوم.. قمة أولى نحو شراكة إستراتيجية ومصالح مشتركة السعودية تدين اقتحام الاحتلال لمستشفى الشفاء بغزة: انتهاكات وممارسات وحشية شركة علم تعلن عن وظائف برواتب تنافسية وعدة مزايا
قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي توجيه صدمة للاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم الفريق، وذلك بعد أزمته الأخيرة مع لاعبي الفريق.
وكشفت التقارير الصحفية الفرنسية أن باريس سان جيرمان لن يجدد عقد النجم الفرنسي، مما يُتيح الفرصة لريال مدريد الإسباني للتحرك والتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 24 عامًا.
وكانت إذاعة مونتي كارلو الفرنسية قالت إن ريال مدريد سيغير من طريقته لضم اللاعب الفرنسي خلال الفترة المقبلة.
وكان اللاعب الفرنسي واجه أزمة مع زملائه في باريس سان جيرمان، بعد الفوز على فريق ” ستاد ريمس” في الجولة الـ12 من بطولة الدوري الفرنسي.
وذكرت صحيفة L ‘EQUIPE الفرنسية أن مبابي تعرض لانتقادات حادة من زملائه بعد نهاية مباراة ستاد ريمس حيث تم انتقاده بسبب أنانيته في اللعب وعدم اهتمامه ببقية زملائه في أرض الملعب.