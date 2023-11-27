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صدور أهلية الضمان الاجتماعي عبر البطاقة الرقمية

الإثنين ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٣ مساءً
صدور أهلية الضمان الاجتماعي عبر البطاقة الرقمية
المواطن- فريق التحرير

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صدرت نتائج أهلية الضمان الاجتماعي الدفعة 24 استحقاق شهر ديسمبر 2023 عبر البطاقة الرقمية مضافاً إليها دعم الحقيبة المدرسة.

استعلام أهلية الضمان الاجتماعي

ويمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية من خلال ما يلي:

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  • تحميل تطبيق HRSD
  • تسجيل الدخول إلى التطبيق.
  • انتقل إلى حسابي أسفل الشاشة.
  • انتقل إلى البطاقة الرقمية
  • الضغط على خانة التفاصيل ستظهر لك نتائج الأهلية.

موعد معاش الضمان الاجتماعي

ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة 24 من معاش الضمان الاجتماعي يوم الخميس 30 نوفمبر الجاري بدلًا من يوم 1 ديسمبر لأنه يتصادف مع يوم الجمعة.

البطاقة الرقمية

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، والتي تتيح لحامليها إمكانية استخدامها كمشهد ضماني، يثبت بأنه أحد المستفيدين المؤهلين في برنامج الضمان الاجتماعي.

ضوابط صرف الدعم

يذكر أنه صدر توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من الدفعة السابقة الأول من نوفمبر 2023، وبحد أقصى 5 آلاف ريال للأسرة الواحدة.

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