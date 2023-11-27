صدور أهلية الضمان الاجتماعي عبر البطاقة الرقمية

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صدرت نتائج أهلية الضمان الاجتماعي الدفعة 24 استحقاق شهر ديسمبر 2023 عبر البطاقة الرقمية مضافاً إليها دعم الحقيبة المدرسة.
ويمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية من خلال ما يلي:
ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة 24 من معاش الضمان الاجتماعي يوم الخميس 30 نوفمبر الجاري بدلًا من يوم 1 ديسمبر لأنه يتصادف مع يوم الجمعة.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، والتي تتيح لحامليها إمكانية استخدامها كمشهد ضماني، يثبت بأنه أحد المستفيدين المؤهلين في برنامج الضمان الاجتماعي.
يذكر أنه صدر توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من الدفعة السابقة الأول من نوفمبر 2023، وبحد أقصى 5 آلاف ريال للأسرة الواحدة.