أنامل السبعينيات تلوّن رسومات الأجيال الجديدة في فن الجداريات جامعة الأميرة نورة تفتح باب التقديم على 21 برنامجًا أكاديميًّا 5 شروط لبرنامج نقل المديونية في سكني تسببت في حيرة لهم .. الجمهور يختار الأجمل بين أهداف رونالدو وسالم الدوسري وخالد مسعد فيصل بن فرحان: إسرائيل تنتهك القوانين ونطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة جوازات مطار الملك عبدالعزيز تضبط مسافرًا لانتحاله صفة غير صحيحة صدور نتائج الأهلية للدورة 73 في حساب المواطن فيديو يتسبب في الهجوم على محمد البريك وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض وظائف شاغرة بفروع الخزف السعودي
أعلن حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 73 (شهر ديسمبر 2023)، وللتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: هنا
وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.