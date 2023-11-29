Icon

أنامل السبعينيات تلوّن رسومات الأجيال الجديدة في فن الجداريات Icon جامعة الأميرة نورة تفتح باب التقديم على 21 برنامجًا أكاديميًّا Icon 5 شروط لبرنامج نقل المديونية في سكني Icon تسببت في حيرة لهم .. الجمهور يختار الأجمل بين أهداف رونالدو وسالم الدوسري وخالد مسعد Icon فيصل بن فرحان: إسرائيل تنتهك القوانين ونطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة Icon جوازات مطار الملك عبدالعزيز تضبط مسافرًا لانتحاله صفة غير صحيحة Icon صدور نتائج الأهلية للدورة 73 في حساب المواطن Icon فيديو يتسبب في الهجوم على محمد البريك Icon وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض Icon وظائف شاغرة بفروع الخزف السعودي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حساب المواطن
السعودية اليوم
حصاد اليوم

صدور نتائج الأهلية للدورة 73 في حساب المواطن

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣١ مساءً
صدور نتائج الأهلية للدورة 73 في حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 73 (شهر ديسمبر 2023)، وللتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: هنا 

ضوابط حساب المواطن

وفي وقت سابق أعلن حساب المواطن أنه تم إضافة محددات وضوابط جديدة اشتملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بألا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

قد يهمّك أيضاً
التعاون يطمح لاستعادة بريقه ضد الرياض

التعاون يطمح لاستعادة بريقه ضد الرياض

تعليم القنفذة : الاصطفاف 7 صباحًا والحصة الأولى 7:15

تعليم القنفذة : الاصطفاف 7 صباحًا والحصة الأولى 7:15

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات تظهر توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في غزة
العالم

لقطات تظهر توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية...

العالم
الاتحاد يستقر على بديل لوبيتيغي
آخر الاخبار

الاتحاد يستقر على بديل لوبيتيغي

آخر الاخبار
استقبال حافل لـ المنتخب السعودي في الأحساء
آخر الاخبار

استقبال حافل لـ المنتخب السعودي في الأحساء

آخر الاخبار
النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة بالشرائع
آخر الاخبار

النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة بالشرائع

آخر الاخبار
فضيحة مالية تطيح بمدير بورصة بينانس للعملات المشفرة
العالم

فضيحة مالية تطيح بمدير بورصة بينانس للعملات...

العالم
تفوق الاتحاد ضد الشباب في ملاعب الرياض
الرياضة

تفوق الاتحاد ضد الشباب في ملاعب الرياض

الرياضة
تنفيذ حكم القتل قصاصاً من مواطن قتل أخيه دهساً عدة مرات عمداً وعدواناً بالرياض
السعودية اليوم

تنفيذ حكم القتل قصاصاً من مواطن قتل...

السعودية اليوم
ملف الرياض إكسبو 2030 يكسر كل الأرقام
السعودية اليوم

ملف الرياض إكسبو 2030 يكسر كل الأرقام

السعودية اليوم