صفوة المهيدب لطب الأسنان تعالج أكثر من 16 ألف شخص مجانًا

تكفلت مجموعة صفوة المهيدب لطب الأسنان بعلاج 16.484 ألف شخص غير قادرين على دفع تكاليف العلاج مجانًا، بكلفة إجمالية على تكفلت بها المجموعة بلغت 6.552.860 مليون ريال.

علاج مجاني

وأوضح إبراهيم المهيدب، رئيس مجلس إدارة مجموعة صفوة المهيدب أن هذه الحالات التي تم علاجها دون أي مقابل وهذا دور أصيل للمجموعة ومسؤوليتها الاجتماعي، التي تشمل مواطنين ومقيمين في وطننا المعطاء، مقدمًا الشكر لهذه الحالات لكرمهم علينا بقبولها، سائلًا الله ان يتقبلها عن ولاة أمرنا وعن كل مواطني مملكة الإنسانية.

وشملت الحالات المواطنين والمقيمين في كل مناطق المملكة، في فئات الأيتام والمطلقات والأرامل والعمالة الوافدة غير القادرة على دفع تكاليف العلاج.

وتنوعت المعالجة لهذه الحالات لتشمل تركيبات وزراعة وحشوات وعصب وخلع للأسنان.

يذكر أن مجموعة صفوة المهيدب خصصت برنامجًا شاملًا للعلاج الخيري في كافة فروعها يقدم لغير القادرين على تكاليف العلاج من مواطنين ومقيمين في المملكة.