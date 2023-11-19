صلاة المغرب من المسجد الحرام تحت زخات المطر

أدى المعتمرون والمصلون صلاة المغرب اليوم الأحد في المسجد الحرام تحت زخات المطر حيث أم المصلين إمام الحرم المكي فضيلة الشيخ فيصل غزاوي.

أمطار المسجد الحرام

وهطلت اليوم، أمطار خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة، شملت الحرم المكي الشريف حيث رفع ضيوف الرحمن أكف الضراعة إلى الله عز وجل بالدعاء وقت نزول المطر.

توقعات الأرصاد

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية، كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.