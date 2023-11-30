صندوق الاستثمارات أصبح قوة رئيسية عالمية بعد شراء حصة بمطار هيثرو البريطاني

يخطط صندوق الاستثمارات العامة السعودي لشراء حصة بنسبة 10% في مطار “هيثرو” بالعاصمة البريطانية لندن، فيما وصف مراقبون عملية الاستحواذ بأن صندوق الاستثمارات أصبح الأقوى والأكثر توسعًا في العالم.

صندوق الاستثمارات يسعى لشراء حصة بمطار هيثرو

وسينضم صندوق الاستثمارات العامة، إلى المالكين الحاليين بما في ذلك قطر، التي تملك 20 في المائة من المطار البريطاني، وصندوق الثروة السيادية في سنغافورة، الذي يملك حصة 11.2 في المائة. ويعد مطار هيثرو وجهة رئيسية للرحلات الجوية من منطقة الخليج، حيث تخدم طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران المركز مع رحلات وصول متعددة يوميًّا، بحسب صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست”.

يعتزم صندوق الاستثمارات العامة شراء حصة 10% في مطار هيثرو بلندن كجزء من تعديل المساهمين، ليصبح مالكًا جزئيًّا في أحد أكثر المطارات ازدحامًا في أوروبا إلى جانب هيئة الاستثمار القطرية.

ويشتري الصندوق الحصة في الوقت الذي تبيع فيه شركة فيروفيال الإسبانية حصتها البالغة 25 في المائة. أما نسبة الـ 15 في المائة المتبقية التي تملكها شركة البنية التحتية فستذهب إلى شركة أرديان، وهي شركة أسهم خاصة مقرها باريس، وفقًا لبيان صدر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

أهمية صفقة مطار هيثرو

وانتعشت الحركة الجوية بعد تدهورها خلال جائحة كوفيد-19، مما ساعد مطار هيثرو على تقليص خسائره خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام. وينهي خروج الشركة الإسبانية ما يقرب من عقدين من الملكية في مطار المملكة المتحدة. واشترت أغلبية في شركة تشغيل المطار، التي كانت تسمى آنذاك BAA Plc، مقابل 18.8 مليار دولار في عام 2006، مما أدى في النهاية إلى خفض حصتها إلى 25 في المائة الآن.

تأسس مطار هيثرو في عام 1946 وتم افتتاحه رسميًّا في عام 1946. يضم المطار خمسة مباني ركاب رئيسية تعرف باسم المباني من 2 إلى 5، بالإضافة إلى المبنى رقم 5 الجديد الذي تم افتتاحه في عام 2008. يحتوي المطار أيضًا على مجموعة واسعة من المرافق بما في ذلك المطاعم والمحلات التجارية وصالات الانتظار والفنادق.

مطار يخدم ملايين المسافرين

مطار هيثرو يخدم الملايين من المسافرين سنويًّا ويعد بوابة هامة للوصول إلى لندن والمملكة المتحدة. يقدم المطار رحلات إلى وجهات دولية عديدة في جميع أنحاء العالم ويعتبر مركزًا رئيسيًّا للشركات الجوية العالمية.

يتميز مطار هيثرو بالبنية التحتية المتطورة والخدمات المتنوعة التي يقدمها للمسافرين. كما يسعى المطار باستمرار إلى تحسين تجربة السفر للمسافرين وتوفير خدمات عالية الجودة وسهولة الوصول إلى الوجهات المختلفة.

صندوق الاستثمارات قوة استثمارية

أصبح صندوق الاستثمارات العامة، المعروف باسم PIF، قوة استثمارية رئيسية في جميع أنحاء العالم، حيث يعيد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تشكيل اقتصاد البلاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

ويهدف صندوق الاستثمارات العامة إلى الوصول إلى أصول بقيمة 2 تريليون دولار بحلول عام 2030. وهذا من شأنه أن يجعل صندوق الاستثمارات العامة أكبر صندوق ثروة في العالم، وهو اللقب الذي يحتفظ به الآن صندوق النفط النرويجي.