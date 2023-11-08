صندوق الاستثمارات العامة يقود محادثات لشراء حصة في هيومن هورايزنز للسيارات الكهربائية

يقود صندوق الاستثمارات العامة، جهودًا واسعة من أجل توسيع أنشطته بخاصة في مجال صناعة السيارات، بينما يسعى لشراء حصة في مجموعة هيومن هورايزنز الصينية للسيارات الكهربائية.

محادثات لشراء حصة بشركة سيارات كهربائية

وذكرت وكالة بلومبرغ، نقلًا عن مصادر لها، أن صندوق الاستثمارات العامة يجري محادثات لشراء حصة في مجموعة هيومن هورايزنز الصينية للسيارات الكهربائية، بقيمة تبلغ 250 مليون دولار على الأقل.

وأضافت المصادر أن ذلك يأتي ضمن جهود السعودية لبناء قطاع صناعة السيارات محليا، مشيرةً إلى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق خلال العام الجاري، ولكن قد تطول الصفقة لأكثر من ذلك حيث يتم العمل على إعداد الشروط، مبيّنةً أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية.

أهمية الشركة الصينية للسوق السعودية

ولفتت المصادر إلى أن مجموعة هيومن هورايزنز تعمل مع مجموعة يو بي إس إيه جي ومورغان ستانلي، بشأن طرح عام أولي محتمل.

وتعد هيومن هورايزنز (Human Horizons) هي شركة صينية تختص بتطوير وإنتاج السيارات الكهربائية وحلول النقل المستدامة. تأسست الشركة في عام 2017، ومقرها الرئيسي في شنغهاي، الصين. هيومن هورايزنز تركز بشكل خاص على تطوير سيارات الكهرباء الفاخرة والمستقبلية، بما في ذلك السيارات ذاتية القيادة.

سيارات كهربائية فاخرة

واحدة من المشاريع الرئيسية لهيومن هورايزنز هي سيارتها الكهربائية الفاخرة التي تحمل اسم “هيومن هورايزنز هيسونغ” (Human Horizons HiPhi). يُعتبر هيسونغ من السيارات الكهربائية الفاخرة والذكية التي تأتي مزودة بتكنولوجيا متقدمة وخدمات متنوعة تشمل نظام تحكم ذكي وشاشات عرض ذكية ونظام ترفيه متقدم.

وتهدف الشركة إلى تحقيق التميز في مجال صناعة السيارات الكهربائية من خلال دمج التكنولوجيا المبتكرة والتصميم الراقي.

البنية التحتية السعودية للسيارات الكهربائية