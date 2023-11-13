صندوق الاستثمارات العامة يوقع اتفاقية للاستحواذ على 25% من الخريّف للبترول

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن توقيع اتفاقية اكتتاب للاستثمار في شركة الخريّف للبترول، وذلك عن طريق الاكتتاب في أسهم تعتزم الشركة إصدارها لزيادة رأس مالها بنسبة 25% من مجموعة الخريّف. وستحتفظ مجموعة الخريّف بـنسبة تبلغ قدرها 75% من أسهم الشركة.

جهود صندوق الاستثمارات العامة

ويعكس هذا الاستثمار الجهود الواسعة التي يبذلها صندوق الاستثمارات العامة لتمكين المنظومة الصناعية في المملكة، ودعم نمو شركات القطاع الخاص الواعدة، لمواصلة تطوير المنظومة الصناعية الوطنية وزيادة إيرادات التصدير. وتعتبر الخريّف للبترول إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير وتقديم حلول زيادة كفاءة إنتاج النفط والغاز في المملكة، والمتخصصة في تصنيع أنظمة الرفع الاصطناعي، وخدمات ومعدات الأسلاك المرتبطة بها، بالإضافة إلى مرافق الإنتاج المبكر.

وتعد كذلك الشركة الوحيدة في دول الخليج لتصنيع المضخات الكهربائية الغاطسة، التي تعد من المعدات الأساسية لإنتاج النفط والغاز، بالإضافة إلى تحقيق قاعدة إيرادات متنوعة، وسجل تشغيلي متميز في ثلاثة عشرة دولة عبر منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

توسيع أعمال الشركة

وسيُسهم استثمار صندوق الاستثمارات العامة في توسيع أعمال الشركة، والاستفادة من كامل قدراتها الفنية والتجارية. كما سيعمل الاستثمار على تعزيز مكانة الشركة في مجال خدمات الطاقة، وتحسين سلاسل الإمداد للقطاع في المملكة، والمساهمة في تحقيق قيمة مضافة على المدى الطويل للمساهمين.

وبهذه المناسبة، صرّح د. محمد الداود، مدير قطاع الصناعات والتعدين في الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة: “تشكل هذه الصفقة جزءاً من الجهود الواسعة التي يبذلها صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز قدرات قطاع التصنيع في المملكة والمنطقة. ومن المتوقع أن يمكّن هذا الاستثمار شركة الخريّف للبترول من تنفيذ استراتيجيتها التوسعية في الأسواق المحلية والدولية، مع التركيز أيضاً على البحث والتطوير المبتكر في المجالات ذات إمكانيات النمو المرتفعة. ويتماشى هذا الاستثمار مع الاستراتيجية المحلية لصندوق الاستثمارات العامة، وتطوير القطاعات الرئيسية، والعمل بالتعاون مع الشركاء الاقتصاديين الاستراتيجيين في القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030”.

دعم قطاع النفط والغاز

ومن جهته، قال سعد الخريّف رئيس مجلس إدارة شركة الخريّف للبترول ومجموعة الخريّف: “يأتي استثمار صندوق الاستثمارات العامة ليتوّج مسيرة إنجازات الشركة في الشرق الأوسط، وفي سائر الأسواق التي عملنا فيها في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، ودورنا الاستراتيجي لدعم قطاع النفط والغاز في المملكة، وسائر الدول التي نعمل فيها. الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة خطوة بالغة الأهمية، إذ ستتيح للشركة تعزيز مكانتها الرائدة في خدمات حقول النفط، التي جعلت منها شريكاً استراتيجياً مفضلاً لعملائنا حول العالم. نحن على ثقة بأن الشركة قادرة على أن تكون بين الشركات الرائدة عالمياً، ويزيد الاستثمار الحالي من ثقتنا وعزيمتنا على تحقيق هذا الهدف”.