صندوق الاستثمارات يخطط لاستثمار 250 مليون دولار بمجموعة صينية للسيارات الكهربائية

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يجري صندوق الاستثمارات العامة السعودي “PIF” مباحثات مع المجموعة الصينية Human Horizons لصناعة السيارات الكهربائية؛ وذلك لاستثمار ما لا يقل عن 250 مليون دولار فيها.
ومن المتوقع أن يقوم صندوق الاستثمارات العامة بشراء حصة في الشركة التي تقدر قيمتها عند 3 مليارات دولار، بحسب وكالة بلومبرغ.
وتدرس مجموعة Human Horizons جمع ما يصل إلى مليار دولار من مستثمرين من القطاع الخاص لدعم نمو أعمالها، بالإضافة إلى خيارات إجراء طرح عام أولي لأسهمها.
تبنت السعودية مبادرة طموحة لتصنيع السيارات الكهربائية ضمن حملتها لتنويع الاقتصاد، إذ تعتزم ضخ المليارات لإنشاء مركز لتصنيع السيارات الكهربائية بهدف إنتاج 500 ألف سيارة سنويًّا بحلول عام 2030، وفقًا لما ذكرته صحيفة “فايننشال تايمز”، واطلعت عليه “العربية. نت”.
وتعتزم شركة “لوسيد موتورز” الأمريكية، التي استحوذت السعودية فيها على حصة الأغلبية بتكلفة تقارب ملياري دولار، إنتاج نحو ربع الإنتاج المستهدف في المملكة.