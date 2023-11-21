صندوق الاستثمارات يشتري 20% من أسهم لتيس الذهبية

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استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة شركة زين السعودية في شركة لتيس الذهبية والبالغة 20% من رأس مال لتيس مقابل 726 مليون ريال.
وبحسب بيان زين السعودية على موقع السوق المالية فإن هذه الصفقة مرتبطة بإعلان الشركة المنشور بتاريخ 15-02-2022 والمتعلق بالعرض النهائي المقدم من صندوق الاستثمارات العامة حيث شمل العرض النهائي المقدم مسبقاً على حق الشراء للحصة المتبقية ل”زين السعودية” من رأس مال لتيس الذهبية والبالغة 20٪.
وستستخدم زين السعودية المتحصلات الناتجة عن بيع الحصة المتبقية من رأس مال لتيس الذهبية والبالغة 20٪ لتعظيم العائد على مساهميها وذلك من خلال مزيج من تمويل استثماراتها وأعمالها الأساسية.
ويتركز النشاط الرئيسي لشركة لتيس الذهبية للاستثمار “لتيس الذهبية” في تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية.
وكان صندوق الاستثمارات العامة أعلن قبل أيام عن توقيع اتفاقية اكتتاب للاستثمار في شركة الخريّف للبترول، وذلك عن طريق الاكتتاب في أسهم تعتزم الشركة إصدارها لزيادة رأس مالها بنسبة 25% من مجموعة الخريّف. وستحتفظ مجموعة الخريّف بـنسبة تبلغ قدرها 75% من أسهم الشركة.