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كانت مملوكة لزين السعودية مقابل 726 مليون ريال

صندوق الاستثمارات يشتري 20% من أسهم لتيس الذهبية

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٠ صباحاً
صندوق الاستثمارات يشتري 20% من أسهم لتيس الذهبية
المواطن - فريق التحرير

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استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة شركة زين السعودية في شركة لتيس الذهبية والبالغة 20% من رأس مال لتيس مقابل 726 مليون ريال.

وبحسب بيان زين السعودية على موقع السوق المالية فإن هذه الصفقة مرتبطة بإعلان الشركة المنشور بتاريخ 15-02-2022 والمتعلق بالعرض النهائي المقدم من صندوق الاستثمارات العامة حيث شمل العرض النهائي المقدم مسبقاً على حق الشراء للحصة المتبقية ل”زين السعودية” من رأس مال لتيس الذهبية والبالغة 20٪.

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حصة زين السعودية

وستستخدم زين السعودية المتحصلات الناتجة عن بيع الحصة المتبقية من رأس مال لتيس الذهبية والبالغة 20٪ لتعظيم العائد على مساهميها وذلك من خلال مزيج من تمويل استثماراتها وأعمالها الأساسية.

لتيس الذهبية

ويتركز النشاط الرئيسي لشركة لتيس الذهبية للاستثمار “لتيس الذهبية” في تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية.

صندوق الاستثمارات العامة

وكان صندوق الاستثمارات العامة أعلن قبل أيام عن توقيع اتفاقية اكتتاب للاستثمار في شركة الخريّف للبترول، وذلك عن طريق الاكتتاب في أسهم تعتزم الشركة إصدارها لزيادة رأس مالها بنسبة 25% من مجموعة الخريّف. وستحتفظ مجموعة الخريّف بـنسبة تبلغ قدرها 75% من أسهم الشركة.

 

 

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