صن داونز بطلًا لـ الدوري الإفريقي

حقق الفريق الكروي الأول بنادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم في نسختها الأولى، وذلك بعد الفوز على نادي الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 2-0 مستفيدًا من خسارته ذهابًا في المغرب بنتيجة 2-1.

نهائي الدوري الإفريقي

صن داونز كان نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب بيتر شالوليلي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب أوريبي موديبا الهدف الثاني لفريق صن داونز بعد خطأ دفاعي من لاعبي الوداد في الدقيقة الـ53.

وفاز صن داونز بالبطولة في نسختها الأولى بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين أمام الوداد.

وكان صن داونز عبر لنهائي بطولة الدوري الإفريقي، على حساب النادي الأهلي المصري، حيث فاز صن داونز في جنوب إفريقيا بهدف وتعادل في مصر بدون أهداف في إياب نصف النهائي، بينما تأهل الوداد على حساب فريق الترجي التونسي، حيث فاز الوداد في المغرب بهدف دون رد في ذهاب دور نصف النهائي، بينما في مباراة الإياب فاز الترجي بهدف وخاض الفريقان ركلات الترجيح التي حسمها الوداد لصالحه.

يذكر أن صن داونز سيحصل على 4 ملايين دولار أمريكي مكافأة التتويج بالبطولة، بينما سيحصل نادي الوداد على 3 ملايين دولار.

وحصد صن داونز ثاني بطولة قارية له في تاريخه، بعد فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 2016 على حساب الزمالك المصري.