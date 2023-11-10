صوابع زينب في بوليفارد سيتي

ضمن المسرحيات العربية والخليجية التي تقام لأول مرة في موسم الرياض 2023، تشهد منطقة بوليفارد سيتي إحدى أهم وأكبر مناطق الموسم، انطلاق عروض مسرحية صوابع زينب، وذلك في 16 نوفمبر الجاري على مسرح محمد العلي.

كوكبة من النجوم

وتضم مسرحية صوابع زينب كوكبة من نجوم الفن والمسرح، ومنهم: هالة صدقي التي تشارك للمرة الأولى في موسم الرياض، وعمرو عبدالجليل، وكلٌ من الفنانين محمد ثروت، ومحمد رضوان، ومنة فضالي، ومصطفى حجاج، وجيهان الشماجرجي، ودنيا ماهر، وعلي كمالو، وأمجد الحجار، ومشيل ميلاد.

وتدور أحداث مسرحية صوابع زينب حول قصة زينب وهي أم لثلاث بنات، سندس وداليا ونانسي تعيش معهم في حي شعبي، هدفها في الحياة زواج بناتها وتأمين حياتهن بعد وفاة والدهن، حيث تسعى لتزويجهن فتبذل كل جهدها للبحث عن عرسان لهن، ولكن سلاطة لسانها وشخصيتها القوية تجعلهم يهربون منها دائمًا مما يتسبب في تمرد بناتها عليها.

قصة مسرحية صوابع زينب

وفي نفس الوقت تجد الأم الأرملة نفسها أمام حالة حب يغمرها بها المعلم عنتر الذي يحبها ويريد الزواج منها، فتقرر أن تستغل عنتر في خطة للسيطرة على بناتها وترويضهن، وتتصاعد الأحداث بشكل دراماتيكي مليء بأجواء الفكاهة والمواقف الكوميدية، حتى تصل إلى النهايات التي تحمل المفاجآت.

وتستمر عروض المسرحية حتى 20 نوفمبر الجاري في، حيث تعرض في تمام الساعة 8:30 مساءً، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر موقع وتطبيق وي بوك.

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء من كل عام لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب منطقة بوليفارد سيتي عبر تطبيق وي بوك من خلال الرابط: هنا.