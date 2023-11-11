نيابة عن الملك سلمان.. ولي العهد يفتتح أعمال القمة العربية الإسلامية في الرياض صورة جماعية لرؤساء الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية ولي العهد يستقبل رئيس إيران لحظة وصوله لمقر القمة العربية الإسلامية النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة بالشرائع الأخدود والحزم في مباراة تصحيح المسار باولو مالديني يقترب من الاتحاد استبعاد سلطان الغنام من قائمة الأخضر يغضب الجماهير وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة خلال أسبوع.. ضبط 17305 مخالفين بينهم 9 متورطين بجرائم موجبة للتوقيف رئيس تركيا يصل الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية غير العادية
التقط قادة الدول العربية والإسلامية ورؤساء الوفود المشاركة في مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، صورة تذكارية قبل انطلاق القمة.
وتوسط صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الحضور قبل لحظات من انطلاق أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية.
فيديو | صورة جماعية لرؤساء وفود الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية #قمة_التضامن_مع_فلسطين#قمة_عربية_إسلامية_بالسعودية#الإخبارية pic.twitter.com/V2Ajy3T52y
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 11, 2023
يذكر أنه استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تقرّر عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) بشكلٍ استثنائي في الرياض اليوم السبت 27 ربيع الآخر 1445هـ الموافق 11 نوفمبر 2023م، عوضًا عن “القمة العربية غير العادية” و”القمة الإسلامية الاستثنائية” اللتين كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه؛ حيث يأتي ذلك استشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.