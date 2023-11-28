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سرعة الرياح تصل 50 كم في الساعة

ضباب كثيف يحجب الرؤية صباحًا

الثلاثاء ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٦ صباحاً
ضباب كثيف يحجب الرؤية صباحًا
الموطن - فريق التحرير

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شهد العديد من المناطق تكون الضباب الكثيف الذي أدى إلى حجب الرؤية خاصة على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وتسابق المغردون في توثيق مشاهد الضباب أثناء ذهابهم إلى العمل في الصباح الباكر وسط دعوات إلى توخي الحيطة والحذر بسبب تدني الرؤية الأفقية.

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ضباب

توقعات الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

 

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 15-34 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

  

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