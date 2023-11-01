منحوتات ومجسمات عالمية تصافح الزوار في بوليفارد سيتي ضبط امرأة عطلت حركة المرور وخالفت الآداب العامة في الرياض ليونيل ميسي: العالم تمنى تتويج الأرجنتين بالمونديال بسببي موقف محرج للملك تشارلز أثناء زيارته إلى كينيا 258 مليار ريال إيرادات ميزانية السعودية خلال الربع الثالث من 2023 إنذار أحمر في الطائف: رياح شديدة السرعة وبرد وسيول وصواعق أبرز أرقام سيرجي سافيتش بدوري روشن خالد بن سلمان يستعرض مع نظيره الأمريكي الشراكات الدفاعية بين البلدين ختم خاص بموسم الرياض للمسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي WWE تتفاوض مع كريستيانو رونالدو
ضبطت دوريات الأمن في منطقة الرياض امرأة ظهرت في محتوى مرئي أثناء تعطيلها حركة المرور في أحد الشوارع العامة ومخالفة الآداب العامة.
وأفاد الأمن العام، في بيان له عبر منصة إكس، بأنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة.