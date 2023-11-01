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جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها

ضبط امرأة عطلت حركة المرور وخالفت الآداب العامة في الرياض

الأربعاء ١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٧ مساءً
ضبط امرأة عطلت حركة المرور وخالفت الآداب العامة في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت دوريات الأمن في منطقة الرياض امرأة ظهرت في محتوى مرئي أثناء تعطيلها حركة المرور في أحد الشوارع العامة ومخالفة الآداب العامة.

إحالة إلى النيابة

وأفاد الأمن العام، في بيان له عبر منصة إكس، بأنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة.

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