ضبط سوري حاول ترويج 60 ألف قرص من الإمفيتامين بالرياض

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيم من الجنسية السورية بمنطقة الرياض لترويجه (60,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.