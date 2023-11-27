ضبط سوري حاول ترويج 60 ألف قرص من الإمفيتامين بالرياض تداول السعودية تطلق عقود الخيارات للأسهم المفردة إيقاف تنظيم إجرامي استولى على 16 مليون ريال بروابط إلكترونية احتيالية حساب المواطن: الحساب البنكي شرط للحصول على الدعم زيادة الوزن تهدد بالإصابة بأمراض شديدة الخطورة أسعار الذهب عند أعلى مستوى في 6 أشهر الرياض تحلق في الصدارة.. إعلان المدينة الفائزة بتنظيم إكسبو 2030 غداً وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 21 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة “بروج للتأمين” تعلن استقالة رئيسها التنفيذي مهرجان الوليمة للطعام السعودي.. تجارب شيقة يعيشها الزوار
ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيم من الجنسية السورية بمنطقة الرياض لترويجه (60,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.