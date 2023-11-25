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ضبط 3 مواطنين متورطين بالتهريب

ضبط كميات من القات والإمفيتامين والحشيش وأقراص ممنوعة

السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٢ مساءً
ضبط كميات من القات والإمفيتامين والحشيش وأقراص ممنوعة
المواطن - واس

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان محاولة تهريب (80) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

تهريب الإمفيتامين والحشيش

بدورها قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (3) مواطنين بمنطقة القصيم لترويجهم مادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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الإبلاغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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