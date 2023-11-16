ضبط مسافر حاول المغادرة من مطار الملك خالد بوثيقة مزورة

ضبطت جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض مسافرًا من الجنسية السورية لمحاولته مغادرة المملكة بوثيقة سفر مزورة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للجهة المختصة.