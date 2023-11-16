ضبط مسافر حاول المغادرة من مطار الملك خالد بوثيقة مزورة

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ضبطت جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض مسافرًا من الجنسية السورية لمحاولته مغادرة المملكة بوثيقة سفر مزورة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للجهة المختصة.