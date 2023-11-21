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بحوزته أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

ضبط مواطن حاول ترويج الحشيش والإمفيتامين في القصيم

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٨ مساءً
ضبط مواطن حاول ترويج الحشيش والإمفيتامين في القصيم
المواطن - واس

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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