ضبط مواطن حاول ترويج الحشيش والإمفيتامين في القصيم صفقة وشيكة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل كلية المسجد النبوي تبدأ التسجيل الإلكتروني هل وثيقة العمل الحر تؤثر على حساب المواطن ؟ حالة جوية متوقعة تبدأ غدًا وتنتهي الجمعة نجم : الاعتراض على الحادث خلال مدة أقصاها 10 أيام برعاية الملك سلمان.. انطلاق دورة الألعاب السعودية 2023 السبت المقبل بدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد بعض واردات السعودية من روسيا والصين توقع استمرار تراجع درجات الحرارة اليوم تفاصيل وظائف الضيافة الجوية في طيران ناس
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.