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ضبط 3 يمنيين حاولوا تهريب القات بجازان

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٩ مساءً
ضبط 3 يمنيين حاولوا تهريب القات بجازان
المواطن - فريق التحرير

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهم تهريب 81 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

مخالفة نظام البيئة

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة، ارتكبا مخالفات رعي (40) متنًا من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية.

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الإبلاغ عن المخالفين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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