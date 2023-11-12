ضبط 3 يمنيين حاولوا تهريب القات بجازان

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهم تهريب 81 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة، ارتكبا مخالفات رعي (40) متنًا من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.