ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة قرابة 10 آلاف قتيل مدرب القوة الجوية: سنعمل للحد من خطورة بنزيما تبرعات منصة ساهم لدعم غزة تتجاوز 323 مليون ريال كريم بنزيما يبدأ مشواره الآسيوي مع الاتحاد غدًا مساند يرد على امرأة ترغب في استقدام طباخ من المغرب توضيح من هيئة تقويم التعليم والتدريب لمن هم على قائمة الانتظار حكام مباريات اليوم في ختام الجولة الـ12 بدوري روشن بداية اختبارات مواد التعليم المدمج في المرحلة الثانوية اليوم محرز وفيرمينو يقودان تشكيل الأهلي المتوقع ضد الرياض مطالبات باستمرار تعليق الدراسة غدًا في مكة والجموم والكامل
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى قرابة 10 آلاف قتيل معظمهم من الأطفال والنساء، فيما تتواصل الدعوات الدولية للتهدئة ووقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية.
وأعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على غزة إلى 9770 شخصًا بينهم 4800 طفل فيما لا تزال المقاتلات والصواريخ الإسرائيلية تستهدف الأحياء المدنية في غزة.
وتقود السعودية الجهود الدولية الداعية إلى وقف إطلاق النار ورفض التهجير القسري لأهالي قطاع غزة.
وخلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أمس شدد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان على رفض المملكة القاطع لعمليات التهجير القسري لسكان غزة، مؤكدًا إدانة المملكة استهداف المدنيين بأي شكل، أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.
ومنذ بداية القتال أكدت المملكة الرافض القطعي للعملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وما سيترتب عليها من احتمالية جرّ المنطقة لحالة تصعيد غير مسبوقة ستطال تداعياتها الأمن والسلم الدوليين.
وبذلت السعودية مع كافة الأطراف المؤثرة والفاعلة جهودًا حثيثة لخفض التصعيد وضرورة حماية المدنيين ورفع المُعاناة عنهم وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم ورفضها التهجير القسري للفلسطينيين.