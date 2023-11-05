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بينهم 4800 طفل

ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة قرابة 10 آلاف قتيل

الأحد ٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٣ مساءً
ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة قرابة 10 آلاف قتيل
المواطن - فريق التحرير

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ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى قرابة 10 آلاف قتيل معظمهم من الأطفال والنساء، فيما تتواصل الدعوات الدولية للتهدئة ووقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية.

وأعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على غزة إلى 9770 شخصًا بينهم 4800 طفل فيما لا تزال المقاتلات والصواريخ الإسرائيلية تستهدف الأحياء المدنية في غزة.

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السعودية تطالب بالتهدئة ووقف التهجير القسري

وتقود السعودية الجهود الدولية الداعية إلى وقف إطلاق النار ورفض التهجير القسري لأهالي قطاع غزة.

وخلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أمس شدد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان على رفض المملكة القاطع لعمليات التهجير القسري لسكان غزة، مؤكدًا إدانة المملكة استهداف المدنيين بأي شكل، أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.

وقف القتال والتصعيد

ومنذ بداية القتال أكدت المملكة الرافض القطعي للعملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وما سيترتب عليها من احتمالية جرّ المنطقة لحالة تصعيد غير مسبوقة ستطال تداعياتها الأمن والسلم الدوليين.
وبذلت السعودية مع كافة الأطراف المؤثرة والفاعلة جهودًا حثيثة لخفض التصعيد وضرورة حماية المدنيين ورفع المُعاناة عنهم وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم ورفضها التهجير القسري للفلسطينيين.

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