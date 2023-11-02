ضربة لـ الدولار بعد قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة الأمريكية

انخفض الدولار بوجه عام، اليوم الخميس، فيما قادت عملات آسيا والمحيط الهادي شديدة التأثر بالمخاطرة المكاسب مع تزايد اقتناع المستثمرين بأن أسعار الفائدة الأمريكية ربما بلغت ذروتها بعد أن أبقاها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي دون تغيير.

تراجع مؤشر الدولار

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، 0.67% إلى 106.16 وانخفض بنحو 0.8 % عن أعلى مستوى بلغه أمس الأربعاء. ويتحول التركيز الآن إلى بنك إنجلترا وما إذا كان سيتخذ نفس الخطوة اليوم.

وارتفع اليورو 0.3 % إلى 1.0598 دولار، وارتفع الفرنك السويسري لليوم الثاني على التوالي، وصعد الين من أدنى مستوياته في عام إلى 150.38 للدولار.

الدولار مقابل العملات الأجنبية

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 % ليصل إلى 1.2173 دولار وانخفض إلى 87.14 مقابل اليورو تحسبا للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة.

وارتفع الدولار الأسترالي، الذي قفز 0.9 بالمئة الأربعاء، و0.6 بالمئة أخرى الخميس، ليلامس أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.6439 دولار.

وسجل الدولار النيوزيلندي أعلى مستوى في أسبوعين عند 0.5896 دولار أمريكي.

قرار تثبيت الفائدة الأمريكية

تعتبر الفائدة الأمريكية مصطلحًا يشير إلى الفائدة المستحقة على الديون أو القروض التي يتم استدانتها من جانب الحكومة الأمريكية أو الشركات الأمريكية. وتتأثر أسعار الفائدة بعوامل عدة، بما في ذلك سياسة البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) والتضخم والطلب على القروض والعرض النقدي.

تعد الفائدة الأمريكية أحد العوامل الاقتصادية المهمة التي تؤثر على السياسات المالية والاقتصادية في الولايات المتحدة وحول العالم. ترتبط تغيرات في أسعار الفائدة بتأثيرات على الاستثمار والنمو الاقتصادي وسوق الأسهم وأسعار العملات.

ويتم تحديد معدلات الفائدة الأمريكية بواسطة الاحتياطي الفيدرالي، والذي يستخدم الأدوات المالية وسياسات السيولة للتأثير على الفائدة وتوجيه الاقتصاد.

سعر الدولار مقابل الريال السعودي