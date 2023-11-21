Icon

هيئة النقل تطلق أول شاحنة هيدروجينية في السعودية Icon نواف العقيدي يثير قلق جماهير النصر Icon المنتخب السعودي يتألق على ملعب عمان الدولي Icon ضربة نوعية.. حرس الحدود يحبط تهريب 150 كجم قات مخدر بجازان Icon القبض على مخالف لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر في الباحة Icon أفضل 3 لاعبين تمريرًا في دوري روشن Icon طبيبة تحذر من خطورة استخدام الشموع المعطرة في المنزل Icon اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تصل موسكو Icon صالح آل عباس نصف قوة الرياض الهجومية Icon أمطار الخير والبركة تتواصل على معظم المناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

ضربة نوعية.. حرس الحدود يحبط تهريب 150 كجم قات مخدر بجازان

الثلاثاء ٢١ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٠ مساءً
ضربة نوعية.. حرس الحدود يحبط تهريب 150 كجم قات مخدر بجازان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان محاولة تهريب (150) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

قد يهمّك أيضاً
تدشين منطقة Google Cloud بالدمام يعزز طموحات مركز الحوسبة الإقليمي للسعودية

تدشين منطقة Google Cloud بالدمام يعزز طموحات مركز الحوسبة الإقليمي للسعودية

11 وظيفة إدارية شاغرة في مؤسسة مسك

11 وظيفة إدارية شاغرة في مؤسسة مسك

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هبوط أسعار النفط وسط ترقب بيانات اقتصادية مهمة
السوق

هبوط أسعار النفط وسط ترقب بيانات اقتصادية...

السوق
عبدالرزاق حمدالله يهز شباك الفيحاء مبكرًا
الرياضة

عبدالرزاق حمدالله يهز شباك الفيحاء مبكرًا

الرياضة
اللقطات الأولى لقطار مغناطيسي معلق أسرع من الطائرة
تكنولوجيا

اللقطات الأولى لقطار مغناطيسي معلق أسرع من...

تكنولوجيا
بنزيما عن التعادل ضد الحزم: الدوري في البدايات
آخر الاخبار

بنزيما عن التعادل ضد الحزم: الدوري في...

آخر الاخبار
أولى لقطات خسوف القمر الليلة
العالم

أولى لقطات خسوف القمر الليلة

العالم
حبس الكويتية فاطمة المؤمن 3 سنوات وسحب رخصة القيادة
مشاهير

حبس الكويتية فاطمة المؤمن 3 سنوات وسحب...

مشاهير
أرقام مميزة لـ ميتروفيتش في ليلة الهاتريك الأول آسيويًّا
الرياضة

أرقام مميزة لـ ميتروفيتش في ليلة الهاتريك...

الرياضة
3 أندية تُخطط لمقاضاة إيفرتون
الرياضة

3 أندية تُخطط لمقاضاة إيفرتون

الرياضة