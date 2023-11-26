حساب المواطن يشرح معنى حالة الدفعة لا يوجد نجم برشلونة المعار مُهدد بالاعتزال ضعف خدمات الإنترنت على الخطوط السعودية يثير تذمر المسافرين وظائف شاغرة لدى شركة رتال وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي أستون فيلا يقلب الطاولة على توتنهام بثنائية وظائف شاغرة في وزارة الطاقة غاياردو: مباراة أجمك الأوزبكي مهمة ونسعى لحسم الصدارة وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية
اشتكى عدد من المسافرين على متن الخطوط السعودية من ضعف خدمة الإنترنت وخدمات الترفيه بشكل عام مقارنة مع الخدمات المقدمة من شركات أخرى في المنطقة.
الكاتب خالد السليمان أثار الموضوع عبر منشور قال فيه: على طائرة الاتحاد.. أتابع على شاشة المقعد مباراة سيتي وليفربول على الهواء، وأستخدم الإنترنت بسرعة عالية بسعر 10 دولارات لكامل مدة الرحلة (7 ساعات) مع وجود خيار إنترنت مجاني غير محدد المدة لمحادثات الواتس.
وختم بقوله: للأسف خطوطنا إن توفر الإنترنت فتكلفته عالية وتنتهي الباقة قبل أن تفتح الصفحة !
وتفاعل معه العديد من المتابعين حيث قال عادل الغامدي:” حتى الباقة التي كانت بـ ٣ دولارات إنترنت واتساب وقفوها، وأشار إلى أن الدرجة الأولى كانت 100 ميجا، نزلوها 50 والحين 10 الآن أقل باقة عندهم 20 دولارًا وساعة واحدة فقط، وأغلب الرحلات الإنترنت مش شغال”.
أما أبو نايف فقال: “فعلًا عندنا يبالغون بالسعر لدرجة مستحيل أحد يستخدمها”، فيما علق أبو يزيد الشهراني بالقول:” خطوطنا الوحيدة التي قانونها نحن (هم) أولًا وأخيرًا وبعدها أيش عندك أنت يا الراكب! التعامل الفوقي أورثوه للتجاري الذي يعمل معهم لدينا الآن”.
وعلى الجانب الآخر قال محمد الأسمري:” نستبشر خير بإذن الله القادم أجمل”.