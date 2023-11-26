ضعف خدمات الإنترنت على الخطوط السعودية يثير تذمر المسافرين

اشتكى عدد من المسافرين على متن الخطوط السعودية من ضعف خدمة الإنترنت وخدمات الترفيه بشكل عام مقارنة مع الخدمات المقدمة من شركات أخرى في المنطقة.

الكاتب خالد السليمان أثار الموضوع عبر منشور قال فيه: على طائرة الاتحاد.. أتابع على شاشة المقعد مباراة سيتي وليفربول على الهواء، وأستخدم الإنترنت بسرعة عالية بسعر 10 دولارات لكامل مدة الرحلة (7 ساعات) مع وجود خيار إنترنت مجاني غير محدد المدة لمحادثات الواتس.

تكلفة الإنترنت

وختم بقوله: للأسف خطوطنا إن توفر الإنترنت فتكلفته عالية وتنتهي الباقة قبل أن تفتح الصفحة !

وتفاعل معه العديد من المتابعين حيث قال عادل الغامدي:” حتى الباقة التي كانت بـ ٣ دولارات إنترنت واتساب وقفوها، وأشار إلى أن الدرجة الأولى كانت 100 ميجا، نزلوها 50 والحين 10 الآن أقل باقة عندهم 20 دولارًا وساعة واحدة فقط، وأغلب الرحلات الإنترنت مش شغال”.

مبالغة بالسعر

أما أبو نايف فقال: “فعلًا عندنا يبالغون بالسعر لدرجة مستحيل أحد يستخدمها”، فيما علق أبو يزيد الشهراني بالقول:” خطوطنا الوحيدة التي قانونها نحن (هم) أولًا وأخيرًا وبعدها أيش عندك أنت يا الراكب! التعامل الفوقي أورثوه للتجاري الذي يعمل معهم لدينا الآن”.

وعلى الجانب الآخر قال محمد الأسمري:” نستبشر خير بإذن الله القادم أجمل”.