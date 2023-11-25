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39 من الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من الإسرائيليين

ضغط ثلاثي من مصر وقطر وأمريكا وراء استئناف صفقة تبادل الأسرى

السبت ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥١ مساءً
ضغط ثلاثي من مصر وقطر وأمريكا وراء استئناف صفقة تبادل الأسرى
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أكدت مصادر مطلعة، نجاح الاتصالات القطرية المصرية في تذليل عقبات تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس في ثاني أيام الهدنة بقطاع غزة، بعدما شكلت قطر والولايات المتحدة ومصر جبهة ضغط على إسرائيل من أجل حل التأخير الحالي في إطلاق سراح الرهائن.

ضغوط لاستئناف تبادل الأسرى

وأشارت مصادر لشبكة “سي إن إن” الأمريكية إلى أن هناك تدافعًا دبلوماسيًا لمحاولة حل القضايا التي تؤخر تبادل الرهائن بالأسرى في اليوم الثاني من الهدنة الإنسانية. وتضغط قطر، إلى جانب الولايات المتحدة ومصر، من أجل إتمام صفقة إطلاق سراح الرهائن، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.

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وقال المصدر إن إسرائيل وحماس تجريان مناقشات مستمرة مع المسؤولين القطريين لحل التأخير في أقرب وقت ممكن. ويقول مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الولايات المتحدة تعمل مع قطر ومصر وإسرائيل على تنفيذ الصفقة. 

تفاصيل إتمام صفقة التبادل

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عبر منصة “إكس” إنه “بعد تأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين، تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين”.

كما أضاف أنه “سيتم الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة بالإضافة إلى 7 من الأجانب خارج إطار الاتفاق”.

تأخير المساعدات

وقالت حماس مساء اليوم السبت، إن شمال غزة استقبل حتى الآن أقل من نصف عدد شاحنات المساعدات التي كان ينبغي أن تمر بموجب اتفاق التهدئة مع إسرائيل، مما “يعرض للخطر” اتفاق تبادل الرهائن بالأسرى. وفي حديثه في مؤتمر صحفي في بيروت، قال المتحدث باسم حماس، أسامة حمدان، إن الحركة ستظل ملتزمة بالاتفاق إذا “التزمت إسرائيل بتنفيذه”.

وقال حمدان “إجمالي عدد شاحنات المساعدات التي وصلت غزة أمس واليوم هو 340 شاحنة مساعدات”. ولم تصل إلى الجزء الشمالي من القطاع سوى 65 شاحنة فقط وهو أقل من نصف ما تم الاتفاق عليه.

الدفعة الثانية من الرهائن

من جهتها أكدت حماس أن الإفراج عن الدفعة الثانية من الرهائن الذين تحتجزهم في غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر، سيتم السبت.

وقالت في بيان إن الحركة استجابت للجهود المصرية القطرية التي تحركت طوال اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة الموقتة بعد نقلهما التزام إسرائيل بكافة الشروط التي نص عليها الاتفاق، وفق فرانس برس.

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