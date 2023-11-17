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كشف المختص في الموارد البشرية صالح الديري، تفاصيل شروط وضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل الرسمية والأعياد وغيرها.
وأضاف الديري أن التكليف بأعمال خارج الدوام أو في العطلات في الأساس لا يجب أن يوضع إلا بناء على حاجة العمل الضرورية، مشيرًا إلى أن أي مهمة أو تكليف بعمل أو إعداد تقرير عن مشروع ما خارج ساعات العمل، يستحق الموظف عليه مكافأة عمل إضافي.
ولفت إلى أنه يحق لجهات التفتيش والرقابة الداخلية محاسبة الموظف على ما قام به خلال ساعات الدوام الرسمي، قبل اعتماد ما يتم تكليفه به خارج الدوام.
وبحسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فإن هناك عدة ضوابط تتمثل فيما يلي:
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (337) وتاريخ 23/04/ 1445هـ، والذي ينص على أن يكون لجميع المؤسسات والهيئات العامة التي تنص تنظيماتها وترتيباتها التنظيمية على وجود لوائح إدارية ومالية مستقلة لها، العمل وفق صلاحيتها في تكليف بعض العاملين لديها بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وخلال أيام العطل الرسمية والعيدين، دون الحاجة إلى الرفع عن ذلك، مع مراعاة الآتي:
1- أن يكون التكليف وفقًا للوائحها المالية والإدارية المعتمدة من مجالس إدارتها.
2- أن تضع كل جهة ضوابط- بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- تكفل أن يكون التكليف بناءً على متطلبات ضرورية لحاجة العمل فيها.
3- أن يكون تدبير المبالغ المترتبة على التكليف من ميزانيتها، دون أن يترتب أي عبء مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة.
فيديو | "أي عمل أو تقرير أو مشروع خارج ساعات العمل يستحق الموظف عليها بمكافأة عمل إضافي"
مختص في الموارد البشرية يوضح تفاصيل ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل #الإخبارية pic.twitter.com/cNVlq0esdn
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 17, 2023