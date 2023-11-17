ضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل

كشف المختص في الموارد البشرية صالح الديري، تفاصيل شروط وضوابط العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل الرسمية والأعياد وغيرها.

العمل خارج أوقات الدوام

وأضاف الديري أن التكليف بأعمال خارج الدوام أو في العطلات في الأساس لا يجب أن يوضع إلا بناء على حاجة العمل الضرورية، مشيرًا إلى أن أي مهمة أو تكليف بعمل أو إعداد تقرير عن مشروع ما خارج ساعات العمل، يستحق الموظف عليه مكافأة عمل إضافي.

ولفت إلى أنه يحق لجهات التفتيش والرقابة الداخلية محاسبة الموظف على ما قام به خلال ساعات الدوام الرسمي، قبل اعتماد ما يتم تكليفه به خارج الدوام.

ساعات العمل الإضافية

وبحسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فإن هناك عدة ضوابط تتمثل فيما يلي: