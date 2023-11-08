ضوابط تعديل المهنة لدى الأحوال المدنية

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استعرضت الأحوال المدنية ضوابط تعديل المهنة، موضحةً أنه يكون بموجب خطاب أو تعريف مثبت من الجهة التابع لها الشخص وذلك اعتبارًا من التاريخ المحدد في المستند، حيث يكون التعديل من الجهة متى ما كان الربط الإلكتروني متاحًا.
وذكرت الأحوال عبر حسابها بمنصة إكس، إنه يتم تدوين في حقل المهنة “موظف حكومي” إذا كان المستند من جهة حكومية سواء كان خاضعًا لنظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية.
ويُدون في حقل المهنة “موظف أهلي” إذا كان المستند من جهة أو مؤسسة أهلية، فيما يُدون “متقاعد” لمن تم إنهاء خدماته لأي سبب غير التقاعد.
كذلك يُدون في حقل المهنة “تاجر – تاجرة” من كان يحمل سجلًا تجاريًا ساري المفعول، ويدون في حقل المهنة “رجل أعمال – سيدة أعمال” لمن كان يحمل ثلاثة سجلات تجارية أو أكثر سارية المفعول ومختلفة النشاط.