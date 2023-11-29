Icon

تحطم طائرة عسكرية أمريكية قبالة سواحل اليابان Icon ستيف كالزادا رئيسًا تنفيذيًا للهلال Icon شكرًا محمد بن سلمان والمجد لا يليق إلا بـ السعودية Icon تسمية الجولة الـ15 من دوري روشن بجولة الرياض إكسبو 2030 Icon طالبات سعوديات يتحدثن الصينية بطلاقة بمنتدى جازان وسفير الصين في ذهول Icon انطلاق الجولة الـ15 من دوري روشن غدًا Icon الأرقام تُنصف عبدالرزاق حمدالله رغم الانتقادات Icon خروج البخار من الفم علامة دخول المربعانية Icon مالكوم الأعلى تقييمًا في الهلال هذا الموسم Icon رقم استثنائي لـ ياسين بونو بعد مشاركته الآسيوية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

طالبات سعوديات يتحدثن الصينية بطلاقة بمنتدى جازان وسفير الصين في ذهول

الأربعاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٨ مساءً
طالبات سعوديات يتحدثن الصينية بطلاقة بمنتدى جازان وسفير الصين في ذهول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أبدى سفير الصين لدى السعودية تشين وي تشيتغ حالة من الذهول والاندهاش بعد حديث عدد من الطالبات بمنتدى جازان للاستثمار باللغة الصينية بطلاقة.

طالبات يتحدثن الصينية بطلاقة

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، حيث علق الإعلامي صلاح الغيدان بقوله: “السفير الصيني في ذهول.. هكذا يجب أن يرانا العالم.. خصوصاً بعد خطفنا للأنظار والفوز في الرياض إكسبو 2030 الذي يقام عادةً من أجل تسويق قصص الدول وثقافاتها وإمكاناتها وثروتها البشرية وقدراتها الطبيعية والصناعية والتقنية والاقتصادية”.

قد يهمّك أيضاً
آسيا تحسم مصير أحمد حجازي من مونديال الأندية

آسيا تحسم مصير أحمد حجازي من مونديال الأندية

سماحة المفتي: تبرعوا لإخوانكم المحتاجين من الفقراء والمساكين في فصل الشتاء

سماحة المفتي: تبرعوا لإخوانكم المحتاجين من الفقراء والمساكين في فصل الشتاء

وخلال المنتدى تحدثت طالبة سعودية اللغة الصينية بطلاقة موجهة حديثها للسفير الصيني، فيما شاركتها طالبة أخرى الحديث اللغة الصينية بمهارة فائقة.

حالة من الفخر

وعلق د. عبدالرحمن عبدالله الموسى بقوله: “فخور جداً بهذا الظهور المشرف لبنات هذا الوطن هذا العظيم في هذا الحدث الضخم عالي المستوى”.

وعلق أبو ناصر بقوله: “ما شاء الله شجاعة البنتين واللباقة في الحديث وروعة الأداء شيء مشرف الحقيقة، المستحيل ليس سعودياً السعودي لا يخاف”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات تظهر توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في غزة
العالم

لقطات تظهر توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية...

العالم
الاتحاد يستقر على بديل لوبيتيغي
آخر الاخبار

الاتحاد يستقر على بديل لوبيتيغي

آخر الاخبار
استقبال حافل لـ المنتخب السعودي في الأحساء
آخر الاخبار

استقبال حافل لـ المنتخب السعودي في الأحساء

آخر الاخبار
النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة بالشرائع
آخر الاخبار

النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة بالشرائع

آخر الاخبار
فضيحة مالية تطيح بمدير بورصة بينانس للعملات المشفرة
العالم

فضيحة مالية تطيح بمدير بورصة بينانس للعملات...

العالم
تفوق الاتحاد ضد الشباب في ملاعب الرياض
الرياضة

تفوق الاتحاد ضد الشباب في ملاعب الرياض

الرياضة
تنفيذ حكم القتل قصاصاً من مواطن قتل أخيه دهساً عدة مرات عمداً وعدواناً بالرياض
السعودية اليوم

تنفيذ حكم القتل قصاصاً من مواطن قتل...

السعودية اليوم
ملف الرياض إكسبو 2030 يكسر كل الأرقام
السعودية اليوم

ملف الرياض إكسبو 2030 يكسر كل الأرقام

السعودية اليوم