طالبات سعوديات يتحدثن الصينية بطلاقة بمنتدى جازان وسفير الصين في ذهول

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أبدى سفير الصين لدى السعودية تشين وي تشيتغ حالة من الذهول والاندهاش بعد حديث عدد من الطالبات بمنتدى جازان للاستثمار باللغة الصينية بطلاقة.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، حيث علق الإعلامي صلاح الغيدان بقوله: “السفير الصيني في ذهول.. هكذا يجب أن يرانا العالم.. خصوصاً بعد خطفنا للأنظار والفوز في الرياض إكسبو 2030 الذي يقام عادةً من أجل تسويق قصص الدول وثقافاتها وإمكاناتها وثروتها البشرية وقدراتها الطبيعية والصناعية والتقنية والاقتصادية”.
فيديو | باللغة الصينية.. "طالبتان ترحبان بسفير الصين"..
السفير الصيني لدى المملكة تشين وي تشيتغ: سأتحدث باللغة العربية في المنتدى تفاعلا مع الطالبتين#منتدى_جازان_للاستثمار_2023 #الإخبارية pic.twitter.com/CcNNXBWY6A
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 29, 2023
وخلال المنتدى تحدثت طالبة سعودية اللغة الصينية بطلاقة موجهة حديثها للسفير الصيني، فيما شاركتها طالبة أخرى الحديث اللغة الصينية بمهارة فائقة.
وعلق د. عبدالرحمن عبدالله الموسى بقوله: “فخور جداً بهذا الظهور المشرف لبنات هذا الوطن هذا العظيم في هذا الحدث الضخم عالي المستوى”.
وعلق أبو ناصر بقوله: “ما شاء الله شجاعة البنتين واللباقة في الحديث وروعة الأداء شيء مشرف الحقيقة، المستحيل ليس سعودياً السعودي لا يخاف”.