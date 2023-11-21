القبض على مخالف لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر في الباحة أفضل 3 لاعبين تمريرًا في دوري روشن طبيبة تحذر من خطورة استخدام الشموع المعطرة في المنزل اللجنة الوزارية العربية الإسلامية تصل موسكو صالح آل عباس نصف قوة الرياض الهجومية أمطار الخير والبركة تتواصل على معظم المناطق اتفاق تبادل العملات خطوة حاسمة في طريق العلاقات بين السعودية والصين رغبة الأردن باستعادة التوازن تصطدم بانطلاقة الأخضر المميزة ولي عهد الكويت يستقبل تركي بن محمد ويبحثان العلاقات الثنائية ضبط مواطن حاول ترويج الحشيش والإمفيتامين في القصيم
حذرت طبيبة من خطورة استخدام الشموع المعطرة داخل المنازل، لخطورتها على الصحة، خاصة لمرضى الجهاز التنفسي.
ويمكن أن تسبب المنتجات العطرية مثل البخاخات والبخور والشموع مشكلات صحية، لأنها قد تحتوي على مواد عضوية متطايرة خطرة، مثل الفثالات والبنزول والفورمالدهيد وغيرها.
وتشير الدكتورة ألكسندرا فيلييفا، إلى أنه عند تلامس هذه المواد مع الغشاء المخاطي للجهاز التنفسي، يسبب تهيجًا ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى تفاقم أعراض الربو وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى. وبالتالي، فإن بعض المركبات، مثل الفورمالدهيد والبنزول، تكون سامة ويمكن أن تتراكم في الجسم، ما يسبب تلف الخلايا وحصول طفرات.
ووفقًا لها، استخدام هذه المواد المعطرة لفترة طويلة يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة بما فيها السرطان؛ لأن الفثالات يمكن أن تعطل عمل منظومة الغدد الصماء، ما يؤدي إلى اضطرابات هرمونية، ويمكن أن يكون لمكوناتها تأثير سلبي على الجهاز العصبي المركزي؛ ما يسبب الصداع والتعب وقلة النوم وضعف الإدراك. كما تضاف الزيوت العطرية التي تتكون من العديد من المكونات الكيميائية إلى الشموع.
وتشير الطبيبة إلى أن أخطر المكونات هو ثنائي إيثيل الفثالات (Diethyl phthalate) – الذي يستخدم لتركيز رائحة العطر، هذه المادة الكيميائية يمكن أن تسبب مشكلات تتعلق بالوظيفة الإنجابية؛ لذلك فإن الشموع الأكثر أمانًا للصحة هي تلك المصنوعة من فول الصويا أو شمع العسل مع إضافة الزيوت الأساسية. كما أنه حتى المنتجات التي تتكون بالكامل من مكونات طبيعية، مثل البخور، يمكن أن تكون خطيرة لأنه في أثناء احتراقها يمكن أن تتكون مركبات كيميائية ضارة بالصحة، وتوصي الطبيبة باستخدامها لفترات قصيرة وفي أماكن ذات تهوية جيدة.