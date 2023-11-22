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سطر أروع معاني بر الوالدين

طبيب يهدي والدته بشتًا في حفل تخرجه فما قصته؟

الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٢ مساءً
طبيب يهدي والدته بشتًا في حفل تخرجه فما قصته؟
المواطن - فريق التحرير

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لفتَ طبيب أنظار المجتمع أثناء حفل تخرجه، مسطرًا أروع معاني بر الوالدين، فأهدى والدته “بشتًا” موثقًا ذلك في فيديو عنوانه بـ”أكبر صورة” حتى أنه رائج على منصات التواصل وحصد الكثير من التفاعل.

الطبيب ماجد العمري قال إنه أحب أن يهدي البشت لوالدته تعبيرًا عن حبه وبره ووفائه، مبينًا أن هذا أقل ما يمكن أن يقدمه لها بعد تخرجه في البورد السعودي في علاج عصب وجذور الأسنان.

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وأضاف العمري: أقل تعبير عن الاعتراف بالفضل لها، بعد أن كانت خلف نجاحي أنا كطبيب وثلاثة إخوة لي في مجال الطب البشري والصيدلة وحصول الباقين من إخوتي على درجة الدكتوراه والماجستير، وكانت سعادة الوالدة لا توصف بهذه المناسبة، بحسب العربية.

دليل بر

وقال مواطنون على المقطع، حيث قال مستخدم في منصة إكس: مبارك وأتمنى لك التوفيق والتهاني لوالدك ووالدتك وما توشيحهها ببشتك إلا دليل البر والاعتراف بالمعروف، كم تعبت عليك عشان تقوم تروح الجامعة، والآن تحصد ثمار تعبها وتقدمها على طبق من ذهب.

وعلق آخر: الله يخليهم لكم ويرزقكم برهم ورضاهم ويبلغهم فيكم أعلى المراتب في الدنيا والآخرة.

جاء ذلك خلال احتفاء هيئة التخصصات الصحية بتخريج 9552 خريجًا وخريجة في برامج البورد السعودي وبرامج الأكاديمية الصحية للعام 2023م، وذلك في ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود.

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